Verlies Philips loopt naar verwachting wat terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van 2023 het verlies wat zien teruglopen terwijl de omzet een pas op de plaats maakte. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van 4,0 miljard euro, grofweg gelijk aan de 3,9 miljard euro een jaar eerder. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met bijna 2,1 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,0 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 784 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 1,6 procent volgens de analisten, waarbij de stijging bij Diagnosis & Treatment het grootst zal zijn met 6,4 procent. De andere twee divisies, Connected Care en Personal Health, lieten volgens de consensus respectievelijk een stijging op vergelijkbare basis zien van 0,7 procent en een krimp van 7,2 procent. De aangepaste EBITA kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 206 miljoen euro tegen 243 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 5,1 procent. Dat zou lager zijn dan de 6,2 procent in het eerste kwartaal van 2022. Onder de streep restte volgens analisten een verlies van 89 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips nog een verlies van 151 miljoen euro. Analist Falko Friedrichs van Deutsche Bank verwacht zwakke kwartaalresultaten, met een autonome omzetgroei van slechts 1 procent, aangejaagd door Diagnosis & Treatment. De andere twee divisies laten volgens de analist een krimp zien. De aangepaste EBITA-marge zou volgens Friedrichs zelfs met 14 procent kunnen dalen en de winst per aandeel met 24 procent. "De winstdaling zal vooral voor rekening zijn van Connected Care en dan met name de Sleep & Respiratory-divisie", aldus de analist. Ook ziet Friedrichs een lage vraag naar Personal Health-producten in Noord-Amerika, Europa en China. Verder blijven de problemen met ondeugdelijke apneu-apparaten voortduren. Nieuwe defecten en meer terugroepacties en updates zijn het gevolg. Jaarcijfers Voor heel 2023 voorzien analisten een omzet van 18,1 miljard euro voor Philips, wat neerkomt op een stijging op vergelijkbare basis van 3,0 procent. De aangepaste EBITA komt uit op 1,5 miljard euro, zo voorzien analisten, met een marge van 8,4 procent. Onder de streep rest dan vermoedelijk een winst van 114 miljoen euro. Philips opent de boeken maandag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

