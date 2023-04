Beursupdate: ASML en ASMI hoger in lichtrode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van half twaalf daalde de AEX met 0,4 procent tot 757,54 punten. "De bewegingen lijken de afgelopen tijd flink kleiner te zijn geworden", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Het is wachten op nieuwe impulsen die de beurzen weer in beweging moeten zetten." Voor vandaag gaat de aandacht volgens Blekemolen vooral uit naar de notulen van de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank. "Uit de notulen van de Fed bleek onlangs dat de centrale bank rekening houdt met een economische recessie later dit jaar. Uiteraard zijn beleggers ook benieuwd hoe de ECB daarover denkt en hoeveel renteverhogingen er nog op de planning staan", aldus de expert van Lynx. Analist Victoria Scholar van Interactive Investor merkte verder op dat bankaandelen er vanochtend goed bij liggen op de Europese beurzen, nadat Morgan Stanley met sterke kwartaalcijfers kwam. Vooral Britse banken vonden de weg omhoog, ook nadat woensdag bleek dat de Britse inflatie in maart harder is gestegen dan verwacht, aldus Scholar. Europese beleggers konden vanochtend ook voor het eerst reageren op het Beige Book van de Federal Reserve, dat woensdagavond verscheen. "De interesse in het rapport was bijzonder hoog, omdat deze betrekking heeft op de turbulente periode rond de bankencrisis in maart", aldus analisten van SEB. "Desondanks heeft het Beige Book geen significante impact op de beurzen gehad en de volatiliteitsindex daalde tot het laagste niveau sinds halverwege november 2021", zo zagen de marktvorsers. "Met andere woorden, het is duidelijk dat de markt verwacht dat bankenproblemen worden opgelost en verder geen grote impact meer zullen hebben", concludeerde SEB. Vandaag volgen meer cijfers van onder andere AT&T en American Express. Naast de winstcijfers zullen beleggers letten op cijfers over de wekelijkse steunaanvragen en de verkoop van bestaande huizen in de VS. Ook zullen een aantal Fed-leden spreken tijdens diverse evenementen. "Zij zullen ongetwijfeld opmerkingen maken over de economie en het monetaire beleid", aldus Blekemolen van Lynx. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0959. De olieprijzen daalden met twee procent tot krap 78 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten van circa 0,5 procent. Na de cijfers op woensdag verhoogden verschillende analisten hun koersdoel voor ASML licht. Vermoedelijk zorgde de bevestiging van de investeringsplannen door TSMC ook voor wat opluchting.



Exor sloot de rij met een verlies van 2,9 procent, ondanks een kleine koersdoelverhoging door UBS, terwijl Heineken 1,7 procent inleverde na een winst van vier procent op woensdag na cijfers. In de AMX won Arcadis 1,3 procent. Kunstmestfabrikant OCI daalde 14,5 procent, vanwege de uitkering van een superdividend. Maar ook gecorrigeerd voor dit dividend staat het aandeel vandaag onder druk. Sligro verloor na cijfers 3,4 procent. Volgens Degroof Petercam viel vooral de omzet tegen. Allfunds won na cijfers 0,7 procent. In de AScX won Vastned 3,3 procent. Kendrion leverde 4,4 procent in. Roodmicrotec won 3,3 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

