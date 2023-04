Vivoryon ziet verlies flink oplopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft in 2022 meer verlies geleden door oplopende kosten en het uitblijven van omzet. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een update van het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf. In het afgelopen jaar behaalde Vivoryon geen omzet. Dat was vorig jaar nog bijna 11 miljoen euro dankzij een licentie in China. De kosten voor R&D vielen 2,8 miljoen euro hoger uit op 20,2 miljoen euro. Die stijging was onder meer het gevolg van de kosten voor de klinische studie VIVIAD. Vivoryon verwacht dat het in het eerste kwartaal van 2024 met een volledige dataset kan komen. Met de VIVA-MIND studie denkt Vivoryon in de tweede jaarhelft van 2023 met een tussentijdse update te kunnen komen. Ook de algemene kosten stegen, van 4,5 miljoen in 2021 naar 8,9 miljoen euro afgelopen jaar. Zo kwam Vivoryon uit op een nettoverlies van 28,2 miljoen euro, tegenover 12,7 miljoen euro een jaar eerder. Eind december had Vivoryon nog 26,6 miljoen euro in kas. Eind 2021 was dit 14,7 miljoen euro. Vivoryon rondde in oktober een private plaatsing ter waarde van 30 miljoen euro af. Dit leverde KKR als nieuwe aandeelhouder op. Met deze middelen denkt Vivoryon het te kunnen uithouden tot minimaal december 2023. Bron: ABM Financial News

