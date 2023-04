Beursblik: prijsverlagingen drukken op marges Tesla

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk de winst onder druk zien staan, na een serie prijsverlagingen, maar er werden vermoedelijk een recordaantal auto's afgeleverd. Dit verwachten analisten in aanloop naar cijfers van de elektrische autobouwer op woensdagavond.

Analisten geraadpleegd door FactSet houden rekening met een winst per aandeel van 0,86 dollar op een omzet van 23,7 miljard dollar. Een jaar eerder boekte Tesla een winst per aandeel van 1,07 dollar bij een omzet van 18,8 miljard dollar.

De markt verwacht een winstdaling, vanwege de prijsverlagingen die Tesla meerdere malen wereldwijd doorvoerde. Aan het begin van het jaar mikten analisten nog op een winst per aandeel van 1,20 dollar op een omzet van 24,9 miljard dollar.

"De focus ligt op de margeontwikkeling na de prijsverlagingen", aldus analist Dan Ives van Wedbush.

Wall Street mikt op marges van circa 21 procent, tegen 27 procent in het vierde kwartaal en de meer dan 30 procent een jaar eerder.

Ook is de markt benieuwd naar wat CFO Zachary Kirkhorn heeft te zeggen over de brutomarges voor de rest van dit jaar. Eind januari liet de topman weten dat de marge bij automotive rond de 20 procent of hoger kan zijn voor de rest van 2023.

Niet iedereen denkt dat de marge van 20 procent haalbaar is. Analisten van Wells Fargo verwachten bijvoorbeeld dat de brutomarges in automotive onder de 20 procent kunnen duiken in het eerste kwartaal en zelfs tot 17 procent kunnen dalen. Om in de buurt van de 20 procent te komen, moet Tesla vooral de duurdere modellen hebben verkocht, aldus Wells Fargo.

Analist Gary Black van Future Fund Active ETF wil juist wat meer horen over de voorraden van Tesla en de ontwikkeling van de orderinstroom. Als de prijsverlagingen hebben geholpen, dan kan de orderinstroom een stuk hoger liggen, denkt Black.

Analist Jeffrey Osborne van TD Cowen ziet de voorraden ondertussen stijgen en noemt dit een punt van zorg voor aandeelhouders.

Analisten merkten op dat auto's in de VS gemiddeld 36 dagen in voorraad zijn, voordat ze worden afgeleverd. Volgens analist Mike Ward van Benchmark valt dit nog mee, gezien het gemiddelde doorgaans meer dan 60 dagen is.