Fors meer inkomsten voor RoodMicrotec

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk hogere inkomsten geboekt. Dit bleek donderdagochtend uit een tussentijds handelsbericht van de toeleverancier aan de chipsector. In het afgelopen kwartaal werd voor 4,6 miljoen euro aan inkomsten geboekt, tegen 3,6 miljoen euro een jaar eerder. Het orderboek steeg per eind maart met 12 procent op jaarbasis. Outlook RoodMicrotec verwacht voor heel 2023 een omzet van 17,0 tot 17,5 miljoen euro met een winstmarge voor aftrek van belastingen van 5 tot 10 procent. Bron: ABM Financial News

