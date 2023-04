AEX eindigt in het rood ondanks licht meevallende inflatie VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na een Amerikaanse inflatiecijfer dat licht beter was dan verwacht, maar uiteindelijk toch niet als positief werd opgevat door de markt.

De AEX sloot 0,5 procent lager op 759,54 punten.

De Amerikaanse inflatie daalde in maart van 6,0 naar 5,0 procent, waar economen op 5,1 procent rekenden. De kerninflatie steeg zoals verwacht van 5,5 naar 5,6 procent. Wall Street leek hoger te starten op het cijfer, maar zakte al snel weer in de rode cijfers.

Volgens Rabobank is de loondruk afgenomen en zal de Fed zich beperken tot een renteverhoging van 25 basispunten in mei.

De vrees voor de bankencrisis is intussen naar de achtergrond verdwenen. Warren Buffett verwedt er miljoen dollar om dat geen Amerikaanse spaarder een cent spaargeld zal kwijtraken dit jaar, als er een bank mocht omvallen.

Berenberg bevestigde in een rapport dat het klimaat voor de grote Nederlandse en Belgische banken gunstig is. Er is geen echte concurrentie om spaargeld en daarom hoeven de banken hun spaarrentes niet te verhogen, terwijl krediet wel veel duurder is geworden.

Over de winstgroei van Europese beursgenoteerde bedrijven is ING minder positiief. Deze zal in de tweede helft van dit jaar negatief zal zijn, terwijl het dieptepunt van de winstgroeiontwikkeling bij Amerikaanse bedrijven al in de eerste helft van dit jaar ligt, volgens Simon Wiersma van ING.

Het cijferseizoen start vrijdag met de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup. Er wordt met enige ongerustheid uitgekeken naar de impact van krappere voorwaarden voor krediet, na de rentestijging en onrust in de sector.

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, zei dinsdag dat het belangrijk is dat bedrijven zich niet al te negatief uitlaten over de verwachtingen voor de mondiale economie. "Ik verwacht geen economische neergang, maar dat risico blijft er wel", aldus Yellen.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0979, ruim een halve procent hoger. De olieprijzen stegen licht tot 81,60 dollar. De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week licht te zijn gestegen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won UMG 0,8 procent. Universal Music Group heeft in maart er bij streaming platforms op aangedrongen om AI-diensten te blokkeren om te voorkomen dat zij melodieën en muziekteksten zouden overnemen van de liedjes waarop UMG de rechten bezit. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times woensdag, op basis van e-mails die de krant heeft kunnen inzien.

De sterkste stijger was DSM met een koerswinst van 2,9 procent.

ABN AMRO sloot 2,6 procent lager, nadat de bank meldde dat het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro is afgerond.

De halfgeleideraandelen ASML, ASMI en Besi waren gezamenlijk in de staart te vinden met verliezen van 1,2 tot 2,3 procent.

Prosus leverde zelfs 6 procent in, nadat Tencent in Hongkong bijna vijf procent verloor. Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus.

In de AMX won CTP 2,5 procent. Grootste daler was hier Air France-KLM, dat 5,6 procent inleverde. Ook grondstoffenspecialist AMG verloor 3,5 procent.

Onder de kleinere aandelen won laadstationbedrijf Fastned 1,4 procent, maar daalde Ordina 5,7 procent. Het aandeel noteerde ex-dividend.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen handelen vlak tot licht lager.