AEX start verkorte handelsweek waarschijnlijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een procent.

Afgelopen donderdag sloot de AEX een korte handelsweek op weekbasis nog af met een stijging van een half procent op 759,84 punten. Met deze slotstand is de hoofdindex ruimschoots hersteld van de bankencrisis in maart, toen de AEX door onder meer flinke verliezen voor financials nog rond de 711 punten noteerde.

Wall Street sloot donderdag richting Pasen licht in het groen met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van krap een half procent. Paasmaandag koerste de S&P daarnaast fractioneel hoger, terwijl de Europese beurzen hun deuren nog gesloten hielden.

Apple daalde maandag wel met 1,6 procent, nadat uit cijfers van International Data Corp naar voren kwam dat de wereldwijde verkoop van pc’s in het eerste kwartaal met tientallen procent is gekrompen, waarbij Apple de hardste klappen opliep.

Op Goede Vrijdag, toen ook Wall Street de deuren gesloten hield, bleek de Amerikaanse banengroei in maart conform verwachting met 236.000 te zijn gestegen. De werkloosheid kwam in maart uit op 3,5 procent. Dat was in februari nog 3,6 procent. Het cijfer geeft de Federal Reserve volgens analisten geen munitie om de teugels te laten vieren. Analist Philip Marey van Rabobank denkt dat de Fed op basis van dit rapport zal besluiten om de rente in mei nog eens met 25 basispunten te verhogen. De loongroei daalde dan wel naar 4,2 procent op jaarbasis, "maar de Fed wil een loongroei van net iets meer dan 3 procent, dus nog altijd te hoog."

In Azië is het sentiment vanochtend overwegend positief. De Bank of Korea liet conform verwachting de rente ongemoeid op 3,5 procent en de KOSPI index in Seoel koerste krap anderhalf procent hoger. Ook Sydney en Tokio klimmen bijna anderhalf procent, terwijl de Shanghai Composite de dissonant is met een bescheiden daling.

Inmiddels rapporteerde ’s werelds grootste chipfabrikant, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), voor het eerst in bijna vier jaar een omzetdaling.

In januari liet TSMC al weten dat de fabrikant last zou krijgen van een zwakkere vraag in de eindmarkten en aanpassingen van de voorraden van klanten, nu de macro-economische ontwikkelingen zwak blijven. TSMC is een belangrijke afnemer van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

De koers van TSMC daalde vanochtend in Taiwan circa een procent.

Bitcoin liet daarnaast vanochtend met een stijging van zeven procent juist een opvallende stijging zien, in aanloop naar belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers woensdag. De cryptovaluta noteert nu boven de 30.000 dollar, op het hoogste niveau sinds juni vorig jaar.

In maart koerste Bitcoin in de nasleep van onder meer het faillissement van crypto-platform FTX van Sam Bankman-Fried in februari en tijdens het uitbarsten van de bankencrisis nog kortstondig onder de 20.000 dollar.

Woensdag wordt de inflatie in de VS in maart prijsgegeven. Er wordt gerekend op een daling op jaarbasis van 6,0 procent in februari naar 5,2 procent in maart, maar de recent gestegen olieprijzen wakkeren wel de vrees aan dat de inflatie nog langere tijd hoog zal blijven.

Vorige week liepen de olieprijzen op na de aankondiging van een extra productieverlaging door OPEC+. Vanochtend koerste de Amerikaanse olie-future driekwart procent hoger naar 80,38 dollar per vat.

Vanochtend werd ook bekend dat de inflatie in China in maart verder is gedaald. Op jaarbasis stegen de prijzen met 0,7 procent, waar gerekend werd op 0,9 procent, na een plus van 1,0 procent in februari en 2,1 procent in januari. Dit is de laagste prijsstijging op jaarbasis sinds september 2021. De producentenprijzen daalden daarnaast op jaarbasis met 2,5 procent.

Beleggers maken zich ondertussen op voor de start van het cijferseizoen, waarbij onder meer cijfers van financials onder de loep zullen worden gelegd.

Vooral zal gekeken worden in welke mate de bankencrisis de winsten heeft beïnvloed en of de koersen van financiële waarden niet te veel zijn afgestraft. Vrijdag staan onder meer de Amerikaanse banken Wells Fargo, JPMorgan en Citigroup op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Pharming meldde de eerste commerciële verzendingen van Joenja aan patiënten in de VS, waarmee een mijlpaalbetaling gemoeid is van 10 miljoen dollar aan Novartis.

Vopak koopt een belang van 50 procent in EemsEnergyTerminal.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees verder nog op een koopaanbeveling van Citi voor ASR Nederland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 4.109,12 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.586,52 punten en de Nasdaq sloot vlak op 12.084,36 punten.