Omzetdaling bij Constellation Brands

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de resultaten zien dalen. Dat maakte de Amerikaanse bierbrouwer en distributeur donderdagmiddag bekend. De netto-omzet in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 28 februari, kwam uit op net geen 2,0 miljard dollar tegen 2,1 miljard dollar over dezelfde periode een jaar eerder. De verwachting van analisten lag net iets boven de 2 miljard dollar. Het nettoresultaat bedroeg 223 miljoen dollar tegen 395 miljoen dollar een jaar eerder. De winst per aandeel op vergelijkbare basis kwam in het vierde kwartaal uit op 1,98 dollar tegen 2,37 een jaar ervoor. De verwachting vooraf was 1,83 dollar per aandeel. Exclusief Canopy bedroeg de winst per aandeel afgelopen kwartaal 2,15 dollar. Bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal gaf de onderneming een winstwaarschuwing. De aangepaste winst per aandeel zou voor het hele jaar uitkomen tussen 11,00 en 11,20 dollar. Donderdag meldde Constellation Brands 11,40 dollar per aandeel, exclusief het verlieslatende belang in Canopy. Constellation Brands investeerde in 2017 in cannabisproducent Canopy, maar vooralsnog levert dit verliezen op. Voor de jaaromzet verwachtte Constellation Brands sinds de winstwaarschuwing een stijging van 11 procent, maar deze kwam uiteindelijk maar 7 procent hoger uit op 9,5 miljard dollar Dividend Over het afgelopen kwartaal wil Constellation Brands een dividend uitkeren van 0,89 dollar per aandeel, een stijging van 11 procent. Outlook Voor het lopende boekjaar gaat Constellation Brands uit van een winst per aandeel van 11,60 tot 11,90 dollar, of van 11,70 tot 12,00 dollar op vergelijkbare basis en exclusief Canopy. Het aandeel Constellations Brands noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 1,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

