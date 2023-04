Shell geeft eerste inzicht in kwartaalprestaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft donderdagochtend enkele inzichten gedeeld over de prestaties in het eerste kwartaal. Bij Integrated Gas behaalde Shell in het eerste kwartaal een productie van 930.000 tot 970.000 vaten per dag. Dit waren er in het vierde kwartaal van 2022 nog 917.000. De energiereus profiteerde van hogere volumes, omdat de productie van de Prelude en QGC in Australië niet langer meer stil lag. De onderliggende operationele kosten worden geschat op 1,2 tot 1,4 miljard dollar. In het midden van de bandbreedte is dat gelijk aan de kosten in het vierde kwartaal. Bij de divisie Upstream lag de productie op 1,8 tot 1,9 miljoen vaten per dag. Hier worden de onderliggende operationele kosten geschat op 2,3 tot 2,8 miljard dollar. Daarmee liggen de kosten was lager dan de 3,0 miljard dollar een kwartaal eerder. Verder merkte Shell op dat de resultaten bij Marketing hoger zullen uitvallen dan in het vierde kwartaal, terwijl de resultaten bij de handelstak grofweg gelijk zullen zijn aan die van een kwartaal eerder. Bij de chemietak zullen de resultaten “significant” hoger liggen dan in het vierde kwartaal. Daarnaast meldde Shell dat door de volatiele marktomstandigheden het werkkapitaal nog lastiger in te schatten is dan normaal. Het energiebedrijf rekent op een instroom van maximaal 3 miljard dollar, maar dit kan ook een uitstroom van maximaal 3 miljard dollar zijn geweest. Op 4 mei publiceert Shell de kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

