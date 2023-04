B&S stelt margeverwachting neerwaarts bij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft zijn margeverwachting voor het afgelopen boekjaar nog iets verder neerwaarts bijgesteld en zal de uitgestelde jaarcijfers publiceren op 17 april, na het vertrek van de CEO en vicevoorzitter in verband met een mogelijk belangenconflict. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. Op 20 februari werden de jaarcijfers uitgesteld en kondigden CEO Tako de Haan en vicevoorzitter Willem Blijdorp aan per direct te vertrekken, nadat onrust was ontstaan door publicaties in de media. Het bedrijf constateerde daarop dat transacties door het senior management mogelijk een belangenconflict hebben opgeleverd. B&S Group herhaalde maandag dat de bestuurlijke kwesties geen materiële impact hebben op de jaarcijfers of de financiële positie, nadat op 30 maart de uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd. Wel concludeerde B&S dat er tussen grootaandeelhouder Willem Blijdorp en diverse leden van het managementteam, onder wie de CEO, financiële relaties bestonden die vermeld hadden moeten worden, ook al ondervond B&S geen schade van deze relaties. Het bedrijf stelde zijn verwachting voor de EBITDA-marge in 2022 maandag neerwaarts bij tot 4,2 procent, nadat dit eerder al was verlaagd van 5,0 procent naar een bandbreedte van 4,2 tot 4,5 procent, in verband met uitdagende marktomstandigheden, een dubieuze debiteur van 6 miljoen euro en een mogelijke vordering op een andere klant van maximaal 3,4 miljoen euro. Het jaarverslag zal volgens de nieuwe planning een dag na de jaarcijfers worden gepubliceerd op 18 april. Op 15 mei volgt een update over het eerste kwartaal en op 22 mei is de jaarvergadering. Er was geen nieuws over de twee nieuwe commissarissen die B&S Group zoekt. Bas Schreuders neemt de taken van de CEO waar totdat een opvolger is benoemd. Commissaris Bert Tjeenk Willink wordt vicevoorzitter. Voorafgaand aan de onrust was er al een conflict in het bestuur. Voorzitter van de raad van commissarissen Jan Arie van Barneveld en commissaris Kitty Koelemeijer moesten het veld ruimen na een aanvaring met grootaandeelhouder Blijdorp, die een overnamebod deed op B&S Group. Dat overnamebod wees Van Barneveld af. Bron: ABM Financial News

