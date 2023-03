Ebusco ziet CFO vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco draagt op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders Bjorn Krook voor als CFO ad interim als opvolger van Paul van Beers, van wie de termijn op de ava verstrijkt en die heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Dat meldde de bussenbouwer woensdag naast de jaarcijfers. Krook is tot op heden hoofd IR bij Ebusco. Het proces voor een definitieve benoeming is nog gaande, aldus Ebusco. Zodra dit proces is afgerond, zal een buitengewone vergadering worden belegd. Op de agenda van de jaarvergadering van 17 mei is ook de benoeming van Saskia Schatteman en de herbenoeming van Roelf de Boer als commissaris opgenomen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.