Wall Street richting terughoudende opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 fractioneel lager.

Volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital moeten beleggers voorzichtig blijven en de credit default swaps voor banken in Europa en de VS goed in de gaten houden.

"Voorlopig heeft de volatiliteitsindex een nieuwe duikvlucht genomen, maar als we de vinger niet meer aan de pols houden, kan de situatie snel weer verslechteren", waarschuwde Aslam.

Belangrijk voor de markten is wat de Federal Reserve en Europese Centrale Bank nu gaan doen. Aslam wijst erop dat de verwachtingen van de beleidsmakers en beleggers "nogal ver uit elkaar liggen."

Dat betekent dat een van deze twee "een reality check zal krijgen", die ongetwijfeld een schok voor de aandelenmarkten zal betekenen, aldus de marktkenner. Dat zou een positieve schok kunnen zijn, als beleidsmakers van de centrale banken besluiten om de rente niet veel verder te verhogen. Maar zetten ze het proces van renteverhogingen door, dan zal dit voor de markt een tegenvaller zijn.

Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor de huizenprijzen zoals bijgehouden door S&P Case Shiller en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0843. WTI-olie kost rond de 73 dollar per vat. Maandag steeg de olieprijs al ruim 5 procent.

Bedrijfsnieuws

Alibaba gaat zijn activiteiten reorganiseren, wat zal resulteren in zes onafhankelijk geleide entiteiten, om zo het ondernemerschap terug te brengen in het bedrijf en meer aandeelhouderswaarde te creëren. Elk van de zes entiteiten kan zelf kapitaal ophalen "en een IPO doen als het daar klaar voor is", aldus CEO Daniel Zhang. Het aandeel noteert dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel 11 procent hoger.

Walt Disney heeft de kleine divisie die metaverse strategieën ontwikkelde, opgeheven. Dit meldde The Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen. Het stopzetten van de metaverse-activiteiten is onderdeel van een bredere herstructurering die naar verwachting het personeelsbestand in de komende twee maanden met ongeveer 7.000 zal verlagen. Het aandeel beweegt voorbeurs nauwelijks.

Het aandeel Occidental Petroleum gaat 2 procent hoger openen, nadat uit documenten ingediend bij beurswaakhond SEC is gebleken dat Berkshire Hathaway van Warren Buffett het belang in het oliebedrijf verder heeft uitgebouwd.

First Citizens Bancshares noteert in de voorbeurshandel licht lager, na een winst van 54 procent op maandag. Toen werd bekend dat de bank delen van Silicon Valley Bank overneemt.

Coinbase noteert een procent lager. Maandag verloor het aandeel 8 procent, nadat bekend werd dat The Commodity Futures Trading Commission cryptobeurs Binance en diens oprichter Changpeng Zhao aanklaagt. Binance zal blijven meewerken met toezichthouders, zei het bedrijf in een reactie.

Lyft stijgt voorbeurs 5 procent. Het bedrijf kondigde maandag aan dat David Risher volgende maand de nieuwe CEO wordt.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld geëindigd. De S&P 500 won 0,2 procent op 3.977,53 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 32.432,08 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.768,84 punten.