Meer omzet voor Alumexx

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft in 2022 meer omzet geboekt, maar door extra investeringen en kosten, resulteerde dit niet in meer winst. Dit bleek donderdagavond uit de cijfers van de beursgenoteerde leverancier van klimmaterialen. “Ondanks de onrustige markt van grondstoffen, energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, heeft onze flexibele organisatie en haar marktbenadering een mooi rendement gerealiseerd. We zijn trots op onze realisaties en kijken verheugd uit naar de groei door de beoogde overnames”, zei CEO Jeroen van den Heuvel in een toelichting. Alumexx heeft in 2022 de omzet met 21 procent zien stijgen tot 8,1 miljoen euro. Die groei was te danken aan betere online verkopen, zowel op het eigen platform als dat van derden. Bij de dealers en de bouwmarkten daalde de omzet juist, zo bleek donderdag. Het in oktober 2022 overgenomen Lado Klimmaterialen droeg 0,4 miljoen euro bij. Omdat online de marges hoger liggen, slaagde Alumexx erin de nettomarge te laten stijgen van 14,0 naar 14,6 procent. De EBITDA daalde van 0,5 miljoen naar 0,3 miljoen euro en de nettowinst nam ook met 0,2 miljoen euro af tot 0,1 miljoen euro. “Deze daling houdt verband met extra investeringen en onderzoekskosten als gevolg van de voorgenomen overnames en de daarmee samenhangende groei van de groep.” De kasstroom kwam uit op 0,5 miljoen euro, dankzij extra aandacht voor het werkkapitaal, wat resulteerde in een afname van de voorraden en de debiteuren. Op vrijdag 24 maart 2023 houdt Alumexx een buitengewone vergadering van aandeelhouders om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. Hogere financieringslasten en meer uitstaande aandelen kunnen in 2023 volgens Alumexx deels worden gecompenseerd door een hogere winstgevendheid dankzij de acquisities. “De verwachting is dat de synergie-effecten zich vooral vanaf 2024 zullen doen gelden met een substantiële verbetering van de winst per aandeel.” Alumexx zoekt, net als veel kleinere beursfondsen, nog altijd naar een OOB-accountant. Bron: ABM Financial News

