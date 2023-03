ING verhoogt koersdoel TKH fors

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor TKH verhoogd van 52,00 naar 65,50 euro bij handhaving van het koopadvies.

Analist Tijs Hollestelle is van mening dat de onderliggende EBITA-marge in 2022 veel sterker was dan TKH rapporteerde. Volgens ING was de EBITA-marge circa 15,6 procent in plaats van de gerapporteerde 12,9 procent. De combinatie van onder meer de operationele leverage, de opkomende capaciteitsuitbreiding, een normalisering van de aanvoerketens en de desinvestering van Smart Connectivity moeten in de komende jaren leiden tot een verdere verbetering van de marges, denkt Hollestelle.

ING houdt rekening met de nodige economische tegenwind, maar verwacht evengoed een EBITA-marge van 16 procent in 2025. Als het economische klimaat gunstiger was geweest, dan had de marge direct naar 17 procent kunnen stijgen, denkt Hollestelle.

Het aandeel TKH won woensdagochtend 2,8 procent op 46,28 euro.