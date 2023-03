Beursblik: Bank of England verhoogt rente vermoedelijk met 25 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de rente donderdag vermoedelijk met 25 basispunten verhogen, nu de rust op de financiële markten weer lijkt teruggekeerd, maar een pauze is volgens marktkenners niet uitgesloten.

De zogeheten Bank Rate staat momenteel op 4,00 procent.

Volgens economen van ING ligt de lat voor de Britse centrale bank veel lager om niets te doen dan voor de Europese Centrale Bank, die de rentes vorige week met 50 basispunten verhoogde, en de Federal Reserve, die zijn belangrijkste rente woensdagavond vermoedelijk met 25 basispunten verhoogt.

"Vorige maand gaf de Bank of England aan dat het misschien eindelijk klaar was met verkrappen, of in elk geval bijna", aldus ING. De beleidsmakers gaven toen aan dat de bewijslast lag bij het zien van tekenen dat de inflatie stevig aan het afkoelen was.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in januari uit op 10,1 procent op jaarbasis, van 10,5 procent in december. Woensdag verschijnen nieuwe inflatiecijfers uit het VK.

Als de trends zich voortzetten, dan zou het comité in mei een pauze kunnen inlassen, aldus ING.

Wel blijven de beleidsmakers van het Monetary Policy Committee sterk verdeeld, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Twee bestuursleden, Silvana Tenreyro en Swati Dhingra, zijn tegen verdere renteverhogingen, terwijl Catherine Mann van mening is dat de rente verder omhoog moet om de hardnekkige inflatie te bestrijden.

Volgens Hewson is de belangrijkste vraag hoe dicht de Bank of England bij zijn terminal rate is, dus het punt waarop het stopt met renteverhogingen. De markt schat dat niveau inmiddels in op 4,25 procent, van 4,80 procent voorafgaand aan de malaise bij SVB en Credit Suisse.

"Zorgen over de stabiliteit van de banksector" kunnen ervoor zorgen dat de Britse centrale bank terughoudender wordt met verdere verhogingen van de rente, aldus Hewson, die erop wijst dat BoE-voorzitter Andrew Bailey afgelopen week nog toegaf dat er "waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn."

De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdag om 13.00 uur bekend.