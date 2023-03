Update: Fed verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente verhoogd met 25 basispunten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De federal funds rate werd verhoogd naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. Het besluit werd unaniem genomen. Half juni, eind juli, eind september en begin november 2022 verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente steeds met 75 basispunten. In december volgde een verhoging met 50 basispunten, gevolgd door een verhoging met 25 basispunten begin februari. De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rente aan het eind van 2023 op een mediaan van 5,1 procent, wat gelijk is aan de prognose in december. De prognose voor 2024 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van december, van 4,1 procent naar 4,3 procent. Voor 2025 werd de prognose van december gehandhaafd op 3,1 procent. Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in december. Inflatie De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 3,3 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in december. Toen werd nog uitgegaan van een prijsstijging van 3,1 procent. De raming voor 2024 bleef onveranderd op 2,5 procent en voor 2025 werd die gehandhaafd op 2,1 procent. Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in december en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank. De Amerikaanse economie groeit dit jaar volgens de Fed slechts met 0,4 procent. En dat is ook nog een neerwaartse bijstelling van de 0,5 procent die in december werd voorzien. Volgend jaar is de groei naar verwachting 1,2 procent en in 2025 1,9 procent. Die ramingen lagen in december nog op respectievelijk 1,6 en 1,8 procent. Update: om renteverwachtingen, inflatie en economische prognoses toe te voegen. Bron: ABM Financial News

