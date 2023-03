Update2: Fed verhoogt rente met 25 basispunten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente verhoogd met 25 basispunten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate werd verhoogd naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent.

Met de verhoging van 25 basispunten laat de Amerikaanse centrale bank volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank zien nog steeds serieus korte metten te willen maken met de hoge inflatie, maar toch ook voorzichtig te zijn vanwege de recente bankencrisis.

In toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell "ingetogen economische groei" te zien, terwijl de inflatie hoog blijft. Hij herhaalde de toewijding van de centrale om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

De centrale bankier benadrukte eveneens dat de Amerikaanse centrale bank alle middelen zal gebruiken om de bankensector veilig en gezond te houden. Wat de schade is van de recente crisis in de sector, is voor de Fed nu nog lastig te bepalen.

Half juni, eind juli, eind september en begin november 2022 verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente steeds met 75 basispunten. In december volgde een verhoging met 50 basispunten, gevolgd door een verhoging met 25 basispunten begin februari.

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rente aan het eind van 2023 op een mediaan van 5,1 procent, wat gelijk is aan de prognose in december.

De prognose voor 2024 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van december, van 4,1 procent naar 4,3 procent. Voor 2025 werd de prognose van december gehandhaafd op 3,1 procent.

Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in december.

Wat analist Philip Marey van Rabobank het meest in het oog sprong, was dat de Amerikaanse centrale bank terug is gekomen op eerdere suggesties om zijn voorspellingen voor de federal funds rate verder opwaarts bij te stellen.

"Dit heeft de Fed voor 2023 niet gedaan, wat suggereert dat er nog één verhoging volgt van 25 basispunten, maar dat het dan toch echt voorbij is", aldus Marey. Daarnaast wijst het feit dat de centrale bank wel aan een mediaan van 5,1 procent vasthoudt tegen het einde van het jaar erop dat de centrale bank in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachtten, de rente nog niet gaat verlagen, voegde Marey toe.

Inflatie

De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 3,3 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in december. Toen werd nog uitgegaan van een prijsstijging van 3,1 procent.

De raming voor 2024 bleef onveranderd op 2,5 procent en voor 2025 werd die gehandhaafd op 2,1 procent.

Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in december en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

De Amerikaanse economie groeit dit jaar volgens de Fed slechts met 0,4 procent. En dat is ook nog een neerwaartse bijstelling van de 0,5 procent die in december werd voorzien.

Volgend jaar is de groei naar verwachting 1,2 procent en in 2025 1,9 procent. Die ramingen lagen in december nog op respectievelijk 1,6 en 1,8 procent.

De dollar is na het rentebesluit onder druk komen te staan. De euro/dollar handelt op 1,0905. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 3,47 procent.

Update2: om extra informatie toe te voegen.