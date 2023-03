Hersteldag Europese beurzen voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een fors hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 242 punten voor de Duitse DAX, een plus van 128 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 92 punten voor de Britse FTSE 100.

Europese aandelen stonden woensdag sterk onder druk, vanwege zorgen over een mogelijk faillissement van Credit Suisse. Het aandeel van de Zwitserse bank daalde meer dan 24,0 procent. Voorzitter Axel Lehmann zei woensdag dat het kapitaal en de balans van de bank sterk zijn en dat "het alle hens aan dek is" om de problemen aan te pakken.

Credit Suisse kan inmiddels rekenen op de steun van zijn centrale bank, zo bleek woensdag uit een mededeling van de SNB.

Daarnaast kijkt de mark ook uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank morgen. Analisten vrezen dat ook de ECB moet ingrijpen als de problemen rondom Credit Suisse aanhouden.

"Eerst dacht ik dat de ECB nog de rente met 50 basispunten zou blijven verhogen, maar dat denk ik nu niet meer. Dit is nu belangrijker", zei beleggingsstrateeg Jeroen Blokland van True Insights Research woensdag tegen ABM Financial News.



Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in januari op maandbasis is gestegen met 0,7 procent en met 0,9 procent op jaarbasis.

De Franse consumentenprijzen zijn in februari harder gestegen dan een maand eerder. De prijzen stegen op jaarbasis met 6,3 procent, tegen 6,0 procent in januari.

Bedrijfsnieuws

De Duitse autobouwer BMW verwacht voor de komende jaren een stijging van de verkoop van elektrische auto's, terwijl voor het lopende boekjaar een winststijging wordt voorzien. Het aandeel daalde 1,0 procent.

Energiebedrijf E.ON wil tot en met 2027 33 miljard euro investeren in de energietransitie. Het aandeel won 0,5 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 de omzet op jaarbasis zien stijgen. Het aandeel noteerde desondanks 8,5 procent lager.

In Parijs waren Sanofi en Orange de enige stijgers met winsten tot 0,9 procent. Société Générale verloor 12,2 procent, BNP Paribas daalde 10,1 procent en Crédit Agricole noteerde 5,2 procent lager. En in Frankfurt daalde Deutsche Bank 9,3. In Amsterdam werd ING bijna 10 procent goedkoper en in Brussel daalde KBC 5 procent.

Porsche steeg 5,6 procent.

Euro STOXX 50 4.034,92 (-3,5%)

STOXX Europe 600 436,45 (-2,9%)

DAX 14.735,26 (-3,3%)

CAC 40 6.885,71 (-3,6%)

FTSE 100 7.344,45 (-3,8%)

SMI 10.516,40 (-1,8%)

AEX 716,47 (-2,9%)

BEL 20 3.629,91 (-2,7%)

FTSE MIB 25.565,84 (-4,6%)

IBEX 35 8.759,10 (-4,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De aandelenkoersen daalden woensdag vanwege de aanhoudende zorgen over de bankensector in zowel de VS als Europa, hoewel de markt voor staatsobligaties minder volatiel was, wat zou wijzen op minder onzekerheid over wat de Federal Reserve volgende week zal gaan doen.

Op voorwaarde dat er geen verrassingen zijn verwacht de markt dat de Federal Reserve volgende week de rente zal verhogen met 25 basispunten.

Deutsche Bank zei dat investeerders terugkomen op hun voorspellingen dat de Amerikaanse centrale bank weldra een pas op de plaats zou maken met zijn renteverhogingen, niet in de laatste plaats omdat de Amerikaanse inflatie nog steeds zeer hoog is ondanks een lichte vertraging.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in februari op maandbasis met 0,4 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 6,0 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 6,5 procent. De marktindex steeg van 201,5 naar 214,5.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in februari op maandbasis gedaald met 0,1 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 4,6 procent.

De detailhandelsverkopen zijn in februari op maandbasis gedaald met 0,4 procent, terwijl ze op jaarbasis stegen met 5,4 procent.

De index van de NY Federal Reserve voor de industrie in de regio New York is in maart weer gedaald. De index daalde van -5,8 naar -24,6.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in januari op maandbasis gedaald met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 11,1 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in maart gestegen. De NAHB-huizenindex steeg van 42 in februari naar 44 in maart.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,2 procent lager op 67,61 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen woningbouwdata, de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index en de importprijzen.

Bedrijfsnieuws

First Republic Bank daalde ruim 19,0 procent, nadat het aandeel dinsdag 27 procent hoger sloot, herstellend van de grote verliezen op maandag. Eerder woensdag leek het aandeel nog hoger te zullen openen.

Western Alliance Bancorp steeg circa 8,3 procent, na dinsdag ook al 14,0 procent te zijn gestegen.

Guess waarschuwde voor een onverwacht kwartaalverlies. Het aandeel noteerde ongeveer 5,0 procent lager.

Huizenbouwer Lennar overtrof de verwachtingen met zijn omzet en winst in het afgelopen kwartaal. Het aandeel verloor desondanks 0,6 procent.

S&P 500 index 3.891,93 (-0,7%)

Dow Jones index 31.874,57 (-0,9%)

Nasdaq Composite 11.434,05 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225 26.967,37 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.239,67 (-0,7%)

Hang Seng 19.243,66 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0605. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0579 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0542 op de borden.



USD/JPY Yen 132,75

EUR/USD Euro 1,0605

EUR/JPY Yen 140,80

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Februari (Jap)

06:30 Internationale handel - Januari (NL)

06:30 Werkloosheid - Februari (NL)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

13:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Februari (VS)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Philadelphia Fed index - Maart (VS)

13:30 Importprijzen - Februari (VS)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 Deliveroo - Jaarcijfers (VK)

21:00 FedEx - Cijfers derde kwartaal (VS)