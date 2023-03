Alychlo bezit 95 procent Snowworld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) Alychlo heeft het belang in SnowWorld uitgebreid naar 95,01 procent en is van plan via een uitkoopprocedure de resterende aandelen in handen te krijgen. Dit maakte Alychlo, dat wordt gecontroleerd door de Belgische miljardair Marc Coucke, woensdagavond bekend. Alychlo is van mening dat SnowWorld haar strategie beter kan uitvoeren zonder beursnotering. "Bovendien staan de kosten van de notering niet meer in verhouding tot de voordelen die het biedt.” Alychlo is dan ook van plan zodra de mogelijkheid bestaat een verzoek te doen tot het beëindigen van de beursnotering aan Euronext Amsterdam. De grootaandeelhouder gaat er vanuit de uitkoopprocedure in mei 2023 te kunnen starten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.