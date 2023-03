Update: Ordina in gesprek met potentiele kopers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ordina is met verschillende partijen in gesprek over een overname van het IT-bedrijf. Dit maakte Ordina woensdagmiddag bekend. Ordina zag zich genoodzaakt dit te melden vanwege de verhoogde handelsvolumes in het eigen aandeel. Het aandeel noteert 6,6 procent hoger op 4,52 euro, maar eerder schoot het aandeel nog naar een piek op 4,69 euro. Dit jaar staat het aandeel op ruim 17 procent koerswinst. Ordina heeft al niet-bindende voorstellen ontvangen. Deze worden nu bestudeerd. Of het ook tot een deal met één van de partijen komt, is nog onzeker. Wie de partijen zijn waarmee Ordina praat, meldde het IT-bedrijf niet. Update: om koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

