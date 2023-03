Handel Wall Street volatiel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan maar de handel is volatiel. De S&P 500 stijgt 0,4 procent op 3.876,89 punten, de Dow Jones index wint 0,3 procent op 32.009,61 punten en de Nasdaq noteert 0,9 procent hoger op 11.238,99 punten.

"Beleggers wachten met spanning of het ingrijpen van de autoriteiten om de impact van de omgevallen Silicon Valley Bank te beperken, de volatiele markten geruststelt. Tot nu toe lijkt de gewaagde stap te werken", stelde vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown.

De Amerikaanse president Joe Biden benadrukte maandag dat het bankensysteem in de VS veilig is en dat er stappen zijn genomen om de gevolgen te beperken van het omvallen van de Silicon Valley Bank en om het vertrouwen in het financiële systeem te versterken.

"Er moet worden opgemerkt dat deze problemen grotendeels zijn ontstaan door jarenlang te soepel Fed-beleid en nu worden veroorzaakt door buitensporige verkrapping", volgens marktstrateeg David Kelly van JPMorgan Funds.

"In het licht van deze realiteit is het mogelijk dat de Fed haar verkrappingscyclus nu stopzet. We zouden later deze week een veel beter inzicht moeten hebben in deze mogelijkheid," zei hij.

Fed-funds futures wijzen nu op een kans van bijna 40 procent dat de Fed de rente op 22 maart ongewijzigd laat. Handelaren hadden vorige week, vóór de ineenstorting van de SVB, de kans op een verhoging met een half procentpunt nog geschat op meer dan 70 procent.

Obligatierentes dalen maandag verder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,511 procent. De tweejarige variant daalt ruim 10 procent tot 4,109 procent.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0740. WTI-olie is 2,5 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs verliest 3 procent, Bank of America daalt 4 procent en Citigroup levert zelfs 7 procent in, in reactie op de problemen bij kleine banken in de VS.

Het aandeel van First Republic Bank daalt maandag 62 procent. Zondag meldde de bank zijn financiële positie "verder versterkt en gediversifieerd" te hebben, met extra liquiditeit van JPMorgan en de Federal Reserve. Kennelijk zag de bank dezelfde bui hangen die Silicon Valley Bank kopje onder liet gaan.

PacWest Bancorp verliest bijna 30 procent en Western Alliance Bancorp staat 47 procent lager. Beleggers maken zich grote zorgen over regionale banken, nadat ook Signature Bank maandag steun kreeg van de Amerikaanse autoriteiten.

Pfizer neemt biotechbedrijf Seagen over voor 229 dollar per aandeel, of 43 miljard dollar. De Amerikaanse farmaciereus wil vaart maken in de kankerbestrijding met antilichamen en geneesmiddelen. Seagen wint 16 procent. Pfizer stijgt 2 procent.

Het aandeel van biofarmaciebedrijf Provention Bio wint liefst 260 procent, nadat de Franse farmareus Sanofi meldde 25 dollar per aandeel te willen betalen voor het bedrijf.

Farmabedrijf Cingulate geeft 8,6 miljoen aandelen uit met warrants. Het aandeel noteert 29 procent lager.