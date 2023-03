Tientallen procenten koersverlies voor First Republic Bank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel First Republic Bank lijkt maandag ruim 50 procent lager te openen. De bank tracht na de neergang van Silicon Valley Bank de markt gerust te stellen over zijn liquiditeitspositie. In een verklaring zondagavond stelde First Republic Bank, opgericht in 1985, dat het meer dan 70 miljard dollar aan ongebruikte liquiditeit heeft dankzij afspraken met JPMorgan Chase en de Federal Reserve. En nog meer liquiditeit is beschikbaar dankzij een nieuwe leningsfaciliteit van de Fed die de centrale bank zondag presenteerde, aldus First Republic Bank. "De kapitaal- en liquiditeitspositie van First Republic is zeer sterk en het kapitaal blijft ruim boven de wettelijke drempel", zei CEO Jim Herbert in een verklaring. Bron: ABM Financial News

