Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, waarmee de winsten van voor het weekend een vervolg lijken te krijgen.

IG voorziet een openingswinst van 57,5 punten voor de Duitse DAX en een plus van 33 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt maandag 44,7 punten hoger te openen

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag aardig hoger geëindigd.

"Hoewel we de huidige uitdagingen (politiek en inflatie) niet willen bagatelliseren, is het onze overtuiging dat de kansen voor beleggers momenteel groter zijn dan de risico's", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens de expert is de huidige situatie niet ongunstig voor beleggers "omdat de economie ruimte heeft om te groeien en productiviteit te verbeteren", aldus Wiersma.

"Veel bedrijven zullen (de winsten) kunnen (laten) groeien. En centrale banken zullen op een gegeven moment de geldkraan weer verder openzetten. "Om deze redenen zijn (en waren) we ook overwogen gepositioneerd op aandelen", zei de marktkenner van ING.

De Bank of Japan nam vrijdag zijn rentebesluit. Nadat vorige maand afscheid werd genomen van de negatieve rente, liet de Japanse centrale bank het beleid nu ongemoeid. De Japanse yen daalde ten opzichte van de dollar tot 157,37 op het nieuws, omdat de BoJ er weinig blijk van gaf op korte termijn te zullen ingrijpen om de munt te ondersteunen.

ING sprak van een "kleurloze" guidance van de centrale bank, maar rekende wel op een Japanse renteverhoging van 15 basispunten in juli, gevolgd door 25 basispunten in oktober.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een koerswinst van 5,9 procent, terwijl Brenntag hekkensluiter was in de DAX, met een verlies van 1,1 procent.

In Parijs viel Saint-Gobain positief op, met een stijging van 6,9 procent, maar leverde STMicroelectronics 2,5 procent in en belandde daarmee onderaan in de CAC 40.

Saint-Gobain publiceerde kwartaalcijfers die overeenkwamen met de verwachtingen, ook al liep omzet terug door een volumedaling. Airbus publiceerde donderdag nabeurs resultaten die onder de verwachtingen uitkwamen, maar volgens de onderneming is de outlook nog altijd haalbaar: dit jaar meer vliegtuigen afleveren dan een jaar eerder. Airbus zei dat de vraag blijft oplopen.

Remy Cointreau boekte in het eerste kwartaal een licht lagere omzet, die wel beter was dan verwacht. In China gaat het de goede kant uit, terwijl de operaties in de VS onder druk blijven staan. De Franse drankenproducent sloot vrijdag 2,1 procent lager.

De Britse mijnbouwer Anglo American heeft het overnamebod van 38,8 miljard dollar van sectorgenoot BHP afgewezen, zei CEO Stuart Chambers van Anglo American vrijdag. Het bod is Anglo American te laag en niet aantrekkelijk voor de aandeelhouders. Volgens persbureau Bloomberg heeft Elliott Investment Management in de afgelopen maanden zijn belang in het mijnbouwbedrijf uitgebouwd tot 1 miljard dollar. Dit weekend werd bekend dat BHP een nieuw bod op Anglo overweegt. Het aandeel Anglo American sloot vrijdag 3,3 procent hoger. BHP verloor 2,6 procent.

IMCD daalde in Amsterdam na cijfers met 4,9 procent. KBC Securities sprak van teleurstellende resultaten. Ook verlichtingsspecialist Signify stelde teleur. Het aandeel daalde liefst 11 procent.

Cofinimmo is het jaar goed begonnen en besloot daarom de outlook voor heel 2024 te herhalen van een brutodividend van 6,20 euro per aandeel. Het vastgoedaandeel eindigde 0,8 procent hoger in Brussel.

Euro STOXX 50 5.006,85 (+1,4%)

STOXX Europe 600 507,98 (+1,1%)

DAX 18.161,01 (+1,4%)

CAC 40 8.088,24 (+0,9%)

FTSE 100 8.139,83 (+0,8%)

SMI 11.344,32 (+0,7%)

AEX 882,63 (+1,4%)

BEL 20 3.874,87 (+0,4%)

FTSE MIB 34.249,77 (+0,9%)

IBEX 35 11.154,60 (+1,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een groene opening tegemoet, op wat een vrij rustige dag lijkt te worden in aanloop naar de tweedaagse bijeenkomst van de Federal Reserve later in de week, als ook het belangrijke banenrapport uit de VS, komende vrijdag.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd en behaalden ook op weekbasis mooie winsten. Op weekbasis won de S&P 500 2,7 procent, steeg de Nasdaq 4,2 procent en ging de Dow Jones index 0,7 procent hoger.

Beleggers in New York konden vrijdag aan de slag met de resultaten van Microsoft, Alphabet (Google), Intel en Snap, die donderdag nabeurs verschenen.

Om de aandelenmarkten robuust te houden, "hebben we sterke winsten nodig", volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"Over het algemeen zijn deze winsten verre van slecht, eerder het tegenovergestelde. Maar als Big Tech wiebelt, verdwijnt de drijvende kracht achter eerdere winsten", zei de expert.

Zowel Microsoft als Google versloegen de ramingen van analisten. Alphabet kondigde zelfs een dividend aan en verhoogde zijn aandeleninkoopprogramma. Microsoft kon profiteren van de stijgende inkomsten uit de cloudactiviteiten.

"En zoals we inmiddels gewend zijn, was er voor een van hen een koersbeweging met dubbele cijfers na beurs. Google stond na sluitingstijd 10 procent hoger. Maar Snap deed het nog beter met een stijging van 25 procent nabeurs. Dit begint te lijken op een casino", aldus Vranken.

Op macro-economisch vlak ging alle aandacht vrijdag uit naar de PCE-inflatie, zeker nadat die donderdag over het gehele eerste kwartaal een flinke stijging liet zien.

In maart kwam de PCE-inflatie uit op 2,7 procent, van 2,5 procent in de maand ervoor en licht boven de verwachting van 2,6 procent. De PCE-kerninflatie stabiliseerde op 2,8 procent, waar de markt rekende op 2,7 procent.

De cijfers bleken een meevaller, ook omdat er met betrekking tot de maand ervoor ditmaal geen bijstellingen nodig waren, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"We wisten uit de kerninflatie over het eerste kwartaal [van donderdag] al dat de inflatie waar de Fed naar kijkt, niet de kant uitgaat die het beleidsorgaan wil", aldus Marey.

En dus blijft september "de vroegste gelegenheid voor een renteverlaging" door de Federal Reserve, volgens collega's van ING.

"Het maandelijkse profiel ziet er niet zo zorgwekkend uit als het had kunnen zijn, dus we zien een kleine opluchtingsrally in Treasuries", zei econoom James Knightley van ING. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdag tot 4,67 procent, terwijl de tweejarige variant bleef steken op 5,00 procent.

De verwachting voor een renteverlaging in september is vrijdag weer toegenomen tot ruim 60 procent, waar die kans een dag eerder nog daalde tot circa 50 procent. De kansen voor verdere verlagingen in november en december blijven minder dan 50 procent.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan is in april gedaald, van 79,4 tot 77,2. De inflatieverwachting liep ook in deze indicator op, van 2,9 naar 3,2 procent.

De olieprijzen zijn vrijdag licht gestegen. Wanneer de nog altijd hoge inflatie wordt gekoppeld aan de groeivertraging in de VS, dan ligt stagnatie op de loer, volgens analisten van StoneX.

"Daarmee verschuift onze eerste renteverlaging verder naar de toekomst", volgens de marktkenners en dat zou de vooruitzichten voor de energievraag kunnen verzwakken.

Bedrijfsnieuws

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het eerste kwartaal hogere advertentie-inkomsten geboekt en de winst en omzet waren verder beter dan verwacht. Belangrijker voor beleggers was de dividendaankondiging van 0,20 dollar. Ook wordt het aandeleninkoopprogramma verhoogd met nog eens 70 miljard dollar. Alphabet sloot vrijdag ruim 10 procent hoger.

Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen voor de omzet en winst verslagen. Bij Intelligent Cloud kon Microsoft onder meer profiteren van Azure, dat 31 procent steeg. In een conference call zei Microsoft dat het zijn investeringen opvoert om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar AI-diensten. Het aandeel steeg 1,8 procent.

Intel heeft in het eerste kwartaal van 2024 een hogere AI-omzet behaald, die de markt toch teleurstelde, terwijl het verlies minder groot bleek dan het bedrijf zelf had verwacht. De outlook voor het lopende kwartaal was onder de maat. Intel rekent op een omzet van 12,5 tot 13,5 miljard dollar en een aangepaste winst van 0,10 dollar. Analisten voorspelden een omzet van 13,6 miljard dollar en een winst per aandeel van 0,25 dollar. Het aandeel daalde vrijdag met 9,2 procent.

Snap heeft in het eerste kwartaal van 2024 het verlies zien afnemen, terwijl de omzet steeg en het Amerikaanse social mediabedrijf kwam met een positieve outlook voor het lopende kwartaal. Het aandeel steeg vrijdag met liefst 27,5 procent.

Exxon Mobil heeft over het eerste kwartaal cijfers laten zien die tegenvielen, omdat het bedrijf kampte met afnemende raffinagemarges en lagere aardgasprijzen. Sectorgenoot Chevron meldde juist een winstdaling die meeviel. Aandelen van Exxon daalden 2,9 procent, terwijl Chevron licht steeg.

AbbVie heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Verder ging de outlook omhoog. Het aandeel daalde toch 4,6 procent.

Colgate-Palmolive verhoogde eveneens de outlook voor dit jaar, nadat de winst en omzet afgelopen kwartaal boven verwachting uitkwamen. Het aandeel steeg 1,9 procent.

De Amerikaanse noteringen van Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen zaten vrijdag in de lift in New York na een bericht in de Wall Street Journal dat China subsidies gaat verstrekken aan Chinese autobezitters die hun oude voertuigen inruilen voor een elektrische of hybride auto. Nio steeg 8,7 procent, Li Auto won 6,7 procent en XPeng sloot 10,8 procent hoger. BYD steeg circa 4,0 procent. Tesla daalde ruim een procent.

S&P 500 index 5.099,96 (+1,0%)

Dow Jones index 38.239,66 (+0,4%)

Nasdaq Composite 15.927,90 (+2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend duidelijk in het groen na een sterk slot op Wall Street op vrijdag, waarbij tech vooral in trek was.

Nikkei 225 37.934,76 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.113,29 (+0,8%)

Hang Seng 17.878,13 (+1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0730. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0699.

USD/JPY Yen 155,46

EUR/USD Euro 1,0699

EUR/JPY Yen 166,98

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenvertrouwen - April (NL)

07:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Fra)

08:45 Inflatie - April vlpg (Fra)

11:00 Consumentenvertrouwen - April def. (eur)

14:00 Inflatie - April vlpg (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Philips - Cijfers eerste kwartaal (NL)

22:00 NXP - Cijfers eerste kwartaal (NL)