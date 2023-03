Overnamevehikel Disruptive Capital zet bod op Advanced Cables door

DCAC haalde bij zijn beursgang in oktober 2021 een bedrag van 125 miljoen pond op bij nieuwe beleggers. Beleggers konden tot 22 februari hun aandelen onder voorwaarden laten terugkopen door het overnamevehikel tegen 10,789 pond sterling per stuk. Het bedrijf hield na deze terugkoop nog 7,2 miljoen pond in contanten over.



Dat is volgens mij relatief gezien nog minder dan bij EFIC1 (Azerion). Na CM.com, Cabka en Azerion (en vele andere toppers in de VS) is de animo om daadwerkelijk over te gaan tot investeren kennelijk toch wat minder geworden.