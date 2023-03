Tesla verlaagt opnieuw prijzen in VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Tesla

(ABM FN) Tesla heeft in de Verenigde Staten de prijzen voor de Model S en Model X verlaagd in een poging de omzet aan te jagen in de laatste maand van het eerste kwartaal. Op de website van Tesla is te zien dat de Model S 5.000 dollar goedkoper is geworden en momenteel te verkrijgen is voor 89.990 dollar. De Model X werd 10.000 dollar goedkoper en kost nu 99.990 dollar. In januari werden de prijzen van de Model 3 en Model Y al verlaagd, wat onder analisten de zorgen aanwakkerden over de vraag naar de auto's en marges van Tesla. Analisten van Piper Sandler denken evenwel dat de prijsverlagingen de omzet en het marktaandeel van Tesla kunnen aanjagen. Tesla hoopt 20 miljoen auto's te verkopen in 2030, veel meer dan de 1,3 miljoen auto's die in 2022 werden verkocht, zo bleek eerder deze maand al op een beleggersdag van de autobouwer. Om deze doelen te behalen, is er 175 miljard dollar aan investeringen nodig, waarvan Tesla er al circa 28 miljard dollar heeft gespendeerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.