Berenberg verlaagt koersdoel Corbion

Beeld: Corbion

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 32,00 naar 30,00 euro met een onveranderd Houden advies. De recente kwartaalcijfers stelden teleur, aldus analist Sebastian Bray. De EBITDA steeg weliswaar met 86 procent, maar dat was nog altijd 8 procent minder dan verwacht. En de investeringen die Corbion voor 2023 voorziet, van 160 tot 190 miljoen euro, zijn daarnaast hoger dan Berenberg had verwacht. Een teleurstellende marge bij voeding en een guidance die erop wees dat pas in de tweede helft verbetering wordt verwacht, is volgens Bray een verklaring voor de flink negatieve koersreactie vorige week. Het aandeel Corbion koerste vrijdag na de jaarcijfers 12 procent lager naar 31,90 euro. Bray verlaagde manadag zijn taxaties voor Corbion, uitgaande van een lagere winst voor PLA en ongunstige wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

