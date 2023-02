Lane: ECB blijft rente met 50 basispunten verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Er lijkt geen reden voor de Europese Centrale Bank om bij de komend rentevergadering de rente niet met 50 basispunten te verhogen. Dit zei hoofdeconoom Philip Lane van de ECB in gesprek met Reuters. De econoom erkent dat het inflatiegevecht inmiddels voorzichtig de goede kant opgaat. Maar, zo benadrukte Lane, de ECB zal pas stoppen met de rente te verhogen als deze er zeker van is dat de inflatie richting de gewenste 2 procent daalt. "Er is duidelijk bewijs dat het monetair beleid effect sorteert", zei Lane tegen Reuters. Sinds juli verhoogde de ECB de rente al met 3 procentpunt. En voor maart lijkt er dus nog 50 basispunten bij te komen. Bron: ABM Financial News

