Beursblik: jaarafsluiting Fugro valt tegen

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft niet het jaareinde achter de rug waarop was gehoopt en dividend zit er ook niet in. Dit concludeerden analisten van ING donderdag. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 10 procent tot 453 miljoen euro, maar ING rekende op 471 miljoen euro. De marge daalde zelfs van 4,3 naar 3,8 procent, en dat was een teleurstelling, omdat de bank had gerekend op een margestijging. Fugro wees op een "teleurstellende" prestatie bij Marine in de Amerika's. En dat Fugro weer geen dividend uitkeert, is ook een teleurstelling, aldus ING. De markt rekende op 0,15 tot 0,16 euro per aandeel dividend. ING verwacht dat als er geen grote tegenvaller komen, de marge dit jaar kan stijgen naar de door Fugro beoogde bandbreedte. De bank handhaaft het koopadvies op de bodemonderzoeker met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel Fugro daalt donderdag 10,1 procent naar 11,82 euro. Bron: ABM Financial News

