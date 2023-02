Envipco boekt meer omzet

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het vierde kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar eerder, tegen een iets lagere marge vanwege kortingen geboden in Griekenland. Dit maakte de aanbieder van recyclingsystemen donderdag bekend.

De omzet bedroeg 12,9 miljoen euro, wat 5 procent meer was dan een jaar eerder. De jaaromzet steeg hierdoor met 46 procent tot 56,0 miljoen euro.

Met name in Griekenland, waar in het vierde kwartaal 25 Quantum-platforms werden geleverd, was de omzet sterk. In Noord-Amerika werden juist iets minder machines verkocht dan in het sterke vierde kwartaal van 2021.

De brutomarge daalde van 31,5 procent een jaar eerder tot 29,2 procent, door de introductieverkopen in Griekenland tegen lagere marges.

Het EBITDA-resultaat was 1,6 miljoen euro negatief in het vierde kwartaal. Dit was verwacht gezien de timing van de orders, stelde Envipco. Over heel 2022 was de EBITDA 1,2 miljoen euro positief.