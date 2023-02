Geen nieuwe ENL-agent voor Lavide Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide is er niet in geslaagd om een nieuwe ENL-agent te vinden. Dit bleek woensdagavond. "Ook de laatste listing-agent, die nog over was om Lavide Holding te helpen met de ENL-registratie, heeft de opdracht niet aangenomen", aldus Lavide. Volgens Lavide lijkt het handhaven van de notering op Euronext Amsterdam daarmee uitgesloten. Ook is een handelsonderbreking per 1 maart zeer waarschijnlijk volgens het fonds. Lavide moest op zoek naar een nieuwe ENL-agenda omdat ING zich terugtrok en Lavide dwong haar naam te schrappen bij Euroclear. "Lavide is nog steeds in overleg met Euroclear om ING te kunnen verwijderen als ENL-agent. Dit is essentieel voor Lavide, omdat hiermee dwangsommen kunnen worden voorkomen", zo verklaarde het fonds. Als die dwangsommen er komen, kan dit het einde van Lavide betekenen, zo waarschuwde CEO Diede van den Ouden woensdag. Lavide is het proces gestart voor een listing op Euronext Brussel of Parijs, meldde het fonds dinsdag al. Die mogelijkheden worden door een zogeheten listing sponsor onderzocht. Bron: ABM Financial News

