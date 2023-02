Heineken koopt eigen aandelen van Femsa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken zal voor in totaal 1 miljard euro aan aandelen Heineken en Heineken Holding terugkopen van Femsa, dat eerder vandaag aankondigde dat het zijn resterende belang in de Nederlandse bierbrouwer wil verkopen. Heineken meldde donderdagavond dat het voor tenminste 707 miljoen euro aan aandelen Heineken en voor 292 miljoen euro aan aandelen van Heineken Holding van Femsa koopt. Heineken zal de transacties financieren uit bestaande kasmiddelen en toegezegde kredietfaciliteiten. Het effect op haar nettoschuld/EBITDA (beia) zal ongeveer 0,15x bedragen, aldus het bedrijf. De deelname van Heineken aan de uitgifte van aandelen zal de winst per aandeel doen toenemen. zei de brouwer verder. Voorlopig is Heineken voornemens de ingekochte Heineken-aandelen in kas te houden en de ingekochte Heineken Holding-aandelen op de balans te houden. Heineken en Heineken Holding zullen geen aandelen uitgeven of verkopen als onderdeel van de Equity Offering van Femsa en zullen geen opbrengsten daaruit ontvangen. De positie van Heineken Holding als controlerend aandeelhouder in Heineken zal niet worden beïnvloed door de plannen van Femsa. Bron: ABM Financial News

