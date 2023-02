Ford schrapt duizenden banen in Europa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford gaat de Europese activiteiten reorganiseren en dit kost bijna 4.000 banen. Dit maakte de autofabrikant dinsdagochtend in een persbericht bekend. Ford Europa past zowel zijn organisatie als het productassortiment aan om te concurreren in de regio, die wordt geconfronteerd met aanzienlijke economische en geopolitieke tegenwind, aldus het bedrijf. De activiteiten in Europa worden geherstructureerd om zo tot een betere kostenstructuur te komen. De reorganisatie betekent ook dat er 3.800 banen verdwijnen in de komende drie jaar. De bedoeling is om de toekomst voor Ford in Europa veilig te stellen. Er wordt ook een lijn met nieuwe auto's gepresenteerd. Het doel om tegen 2035 een volledig elektrisch wagenpark aan te bieden in Europa blijft ongewijzigd. De productie van de eerste in Europa gebouwde elektrische personenauto's van Ford gaat later dit jaar van start. "We zijn het merk Ford in Europa volledig aan het heruitvinden", aldus Ford. "We zijn klaar om de concurrentiestrijd aan te gaan op de Europese markt." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.