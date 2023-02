Beursblik: Randstad presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, met een onderliggende EBITA die 11 procent boven de consensus uitkwam. Dit concludeerde analist Kean Marden van Jefferies dinsdag. De bank raamde de onderliggende EBITA van de onderneming op 341 miljoen euro bij een consensus van 329 miljoen euro. Randstad rapporteerde 364 miljoen euro. De brutomarge kwam overigens wel onder de analistenprognose uit. De corporate kosten die Randstad in het laatste kwartaal van 2022 moest maken vielen volgens de bank verrassend laag uit. De kapitaalteruggave aan de aandeelhouder met een dividendvoorstel over 2022 van 2,85 per aandeel Randstad ligt hoger dan de 2,50 euro per aandeel die Jefferies had verwacht. Daarnaast kondigde Randstad een aandeleninkoop aan ter waarde van 400 miljoen euro. Schijnbaar prefereert Randstad dit boven een speciaal dividend, merkte de analist op. Marden leidde dinsdag uit de opmerking van Randstad over de omzetdaling over januari af, dat dit voor het eerste kwartaal kan resulteren in een autonome omzetdaling van 4 procent. In de consensus wordt volgens Jefferies gerekend op een afname met 2 procent. Jefferies heeft een Underperform advies voor Randstad met een koersdoel 42,00 euro. Het aandeel Randstad sloot maandag op 59,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.