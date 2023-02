Ebay ontslaat 500 man Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) EBay gaat ongeveer 4 procent van de personeel ontslaan, in navolging van veel andere sectorgenoten die inkrimpen. Dat maakte de uitbater van onlinemarktplaatsen woensdag bekend. CEO Jamie Iannone schreef dinsdag aan zijn medewerkers dat ongeveer 500 van hen hun baan zullen verliezen. Het bericht werd dinsdag nabeurs ook gedeeld met beurswaakhond SEC. De stap is om mee te bewegen met het veranderende landschap van de macro-economie, e-commerce en technologie, aldus de topman. Sectorgenoten als PayPal, Shopify, Stripe en Amazon.com kondigden de afgelopen maanden ook al ontslagrondes aan. Ook buiten e-commerce vallen veel ontslagen, vooral in de technologiesector. Veel van deze bedrijven huurden tijdens de pandemie juist veel personeel in, omdat dit zorgde voor een versnelde groei van de contactarme interneteconomie. Na de pandemie blijkt dat te enthousiast te zijn geweest. Nu de inflatie en rente oplopen, besluiten zij om om weer wat in te krimpen. Bron: ABM Financial News

