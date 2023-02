ABN Amro Oddo zet Aalberts op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aalberts Industries

(ABM FN-Dow Jones) ABN Amro Oddo heeft maandag het advies voor Aalberts verhoogd van Neutraal naar Outperform, terwijl het koersdoel van 40,00 naar 59,00 euro ging. Analist Martijn den Drijver denkt dat de kans op een recessie kleiner is geworden en dat was juist de reden waarom de bank het advies voor het aandeel in het derde kwartaal van 2022 nog verlaagde. Voor 2023 verwacht ABN dat de divisie Building Technology kan profiteren van een robuuste vraag naar rennovaties, in combinatie met een hogere productie-efficiëntie die de zwakte in de nieuwbouwmarkt kan opvangen. Voor Industrial Technology verwacht Den Drijver een aanhoudende sterke groei in halfgeleiders en een verder herstel van Surface Technology en van bepaalde niches. De EBITA-marge van Aalberts wordt bovendien gestut door kostenbesparingen en door overnames. De analist verwacht dat Aalberts binnenkort een nieuw besparingsprogramma zal aankondigen. ABN verhoogde maandag de ramingen voor de omzet en EBITA in 2022, waarmee de bank nu in lijn zit met de consensus. Voor 2023 en 2024 werden de taxaties voor de omzet en de EBITA ook naar boven bijgesteld en liggen nu 3 tot 9 procent boven de consensusverwachtingen, aldus de bank. Den Drijver noemde de waardering van het aandeel aantrekkelijk. Het aandeel noteert tegen een korting van 25 procent ten opzichte van sectorgenoten, zo ziet de analist. "Als de groei daadwerkelijk positief uitvalt in 2023 en 2024, dan zullen de EBITA-marges tot bijna 16 procent verbeteren in 2023 en met meer dan 16 procent in 2024", aldus Den Drijver. Dat zou betekenen dat Aalberts zijn doelstellingen voor 2026 van een marge van 16 tot 18 procent twee jaar eerder dan verwacht al haalt. "En met een solide vrije kasstroom en een lage schuld, kan Aalberts op overnamepad of een inkoopprogramma van eigen aandelen starten", concludeerde de analist. Het aandeel Aalberts steeg maandagochtend met 3,6 procent tot 47,18 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.