Valuta: euro wacht op rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,0880 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve van vanavond en het commentaar daarbij.

"De euro zat eerder deze week even in een relatief dipje, maar wist na de meevallende ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidskosten over het vierde kwartaal van het vorig jaar, die gisteren uitkwam, toch weer op te krabbelen", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Uit die ontwikkeling werd door de markt afgeleid dat het met de loonstijging in de Verenigde Staten nog zo'n vaart niet loopt. Anderzijds zal de Fed vanavond niet naïef willen overkomen en in het commentaar bij het rentebesluit niet de indruk wekken dat de voet van het gaspedaal gaat", aldus Koopman.

Koopman verwacht dan ook dat de euro na het Fed-optreden van vanavond weer even onder druk komt te staan. "Morgen kan de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde de euro weer omhoog krijgen als haar commentaar hawkish genoeg is, en dat is niet uitgesloten", aldus de marktanalist van Rabobank.

De derde bank die deze week met een rentebesluit naar buiten komt is de Bank of England. "De verwachting is dat deze, net als de ECB, kiest voor een verhoging met 50 basispunten, maar hierbij is de stemverdeling wel interessant, omdat in december er niet al te veel unanimiteit was", aldus Koopman.

Naast de rentebesluiten zijn wat Koopman betreft ook de inkoopmanagersindices in de eurozone en de VS en de Amerikaanse banendata van belang. "Voor vandaag staat het ADP-rapport op de agenda. Mocht dat nu heel sterk afwijken, dan kan de dollar daarna nog in beweging komen, maar anders is de markt toch echt even in de ban van de Fed", aldus Koopman.

De diverse industrieën in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk lieten in de tweede metingen van de inkoopmanagersindices globaal iets minder krimp zien dan in de eerste meting werd vastgesteld.

In de eurozone bedroeg de inflatie in januari 8,5 procent, aanmerkelijk minder hoog dan de 9,2 procent in december en de door economen verwachte 9,1 procent. Daar stond dan wel weer een stabiele kerninflatie van 5,2 procent tegenover, terwijl de verwachting op 5,1 procent lag.

Voor vanmiddag gaat de aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport van ADP over januari, ingeschat op een groei van 190.000 tegen 235.000 in december, en verder de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie over januari van S&P in een definitieve versie en van ISM, de vacatures en de bouwuitgaven van de VS over december.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0885 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8840 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2313 dollar.