Lagere start AEX voorzien op drukke cijferdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap een half procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek al in het rood, waarbij vooral techaandelen het lastig hadden, met een daling van 0,8 procent op een slotstand van 744,83 punten.

Beleggers lijken voor de zijlijn te kiezen, nu later in de week de nodige Amerikaanse techbedrijven, waaronder bijvoorbeeld Apple en Amazon, met cijfers komen en woensdag en donderdag de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England de rente hoogstwaarschijnlijk zullen verhogen.

De Fed verhoogt vermoedelijk met 25 basispunten en de ECB en de BoE met 50 punten.

De grote vraag voor de markten is wat voor toekomstperspectief de grote centrale banken zullen schetsen en belangrijker nog: hoeveel renteverhogingen we nog kunnen verwachten na deze week, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ook op Wall Street was het maandagavond 'risk off', waardoor de aandelenmarkten onder druk stonden en geld zijn weg vond richting de obligatiemarkten. Hoofdgraadmeter S&P 500 daalde 1,3 procent, terwijl techbeurs Nasdaq twee procent prijs gaf.

WTI-olie werd daarnaast maandagavond ruim 2 procent goedkoper op krap 78 dollar per vat. Beleggers houden hun kruit droog in afwachting van de rentebesluiten later deze week. "Een hawkish sentiment voor mogelijke toekomstige renteverhogingen zal druk geven aan ruwe en geraffineerde producten over de hele linie," verwachten analisten van StoneX.

Vanochtend bleek volgens cijfers van de Chinese overheid dat de economie in januari vermoedelijk weer gegroeid is. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie steeg van 47,0 in december naar 50,1 in januari. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam daarnaast in januari uit op 54,4. Dat was 41,6 een maand eerder, vanwege de corona-impact. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend eensgezind lager, waarbij de Hang Seng index in Hongkong hekkensluiter is met een verlies van 1,7 procent. .

Beleggers worden vandaag geconfronteerd met een drukke agenda. Op het macro-economische vlak worden onder meer de economische groei in de eurozone in het afgelopen kwartaal, de Case Shiller huizenprijzenindex in de VS en het Amerikaanse consumentenvertrouwen vrijgegeven.

Daarnaast volgt er een stroom aan bedrijfscijfers, met onder meer Exxon Mobil, General Motors, McDonald’s, Pfizer en AMD.

Bedrijfsnieuws

KPN heeft voor 2023 een nieuwe outlook afgegeven en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 300 miljoen euro. Bovendien wil KPN over dit jaar een dividend uitkeren van 15 cent per aandeel. Over 2022 keert KPN conform verwachting 14,3 cent per aandeel uit.



Envipco gaat circa 240 flessenautomaten leveren aan twee grote retailers in Schotland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 1,3 procent op 4.017,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.717,09 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 11.393,81 punten.