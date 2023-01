Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 76 punten voor de Duitse DAX en een min van 39 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 25 punten lager te openen.

De Europese markten worstelden maandag om richting te bepalen aan het eind van een goede beursmaand, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De beurzen sloten overwegend lager.

"De nieuwe handelsweek kan een zware worden. Drie centrale banken zullen zeer waarschijnlijk de rente verhogen. Dit lijkt echter grotendeels ingeprijsd", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

Beleggers lijken zich voorlopig terug te trekken in de aanloop naar de komende rentebesluiten, aldus de marktkenner.

De grote vraag voor de markten is wat voor toekomstperspectief de grote centrale banken zullen schetsen en belangrijker nog: hoeveel renteverhogingen we nog kunnen verwachten na komende week, aldus Hewson.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in januari zoals verwacht verbeterd, maar bleef sterk negatief. De vertrouwensindex verbeterde van -22,1 in december naar -20,9 deze maand. Dit lag in lijn met een eerdere raming.

Het economisch sentiment, waarin ook de stemming van industriële bedrijven, dienstverleners, retailers en financiële dienstverleners is meegenomen, verbeterde van 97,1 naar 99,9 punten.

De Duitse economie is in het vierde kwartaal licht gekrompen, met 0,2 procent, waar economen op een nulgroei rekenden. Verder viel op dat de inflatie in Spanje in januari is toegenomen. De kerninflatie kwam uit op 7,5 procent, van 7,0 procent in december.

Dat de inflatie in Spanje oploopt zorgt voor twijfel bij beleggers, die dachten dat de inflatie mogelijk had gepiekt, aldus Hewson. De Europese obligatierentes liepen maandag dan ook op.

Dinsdag verschijnen inflatiedata uit Frankrijk en woensdag voor de eurozone als geheel. Duitse inflatiecijfers die gepland stonden voor dinsdag, zijn uitgesteld vanwege een technisch probleem.

Bedrijfsnieuws

Philips sloot 7 procent hoger na cijfers. Het bedrijf gaat nog eens 6.000 medewerkers ontslaan, bovenop de 4.000 ontslagen die in oktober werden aangekondigd. Het aandeel steeg in Amsterdam met 7,0 procent.

Prosus verloor meer dan 6 procent, nadat het aandeel Tencent in Hongkong onderuit ging. De Chinese internetreus bepaalt grotendeels de waarde van de Europese ecommerce-investeerder.

Ook halfgeleiders stonden onder druk. ASML en Infineon leverden zo'n 2,5 tot 3 procent in.

RTL Group mag Talpa niet overnemen van de Nederlandse mededingingswaakhond ACM. De combinatie zou te veel marktmacht krijgen. Het aandeel RTL daalde licht.

In Parijs ging Thales aan kop met een plus van anderhalf procent en stegen ook luxemerken als Kering en Hermes.

Renault verloor ruim 4 procent. De autofabrikant brengt een belang van 28 procent in partner Nissan onder in een trust, en geeft daarmee zijn zeggenschap over de Japanse partner deels op. Eerder berichtten media dat Renault het belang te gelde zou willen maken om te kunnen investeren in elektrisch rijden. Met deze constructie wordt Renault minder dominant in de samenwerking, zonder dat de aandelen verkocht hoeven te worden.

In Frankfurt stegen SAP en Beiersdorf ruim 2 procent. Zalando daalde juist meer dan 2 procent.

Euro STOXX 50 4.159,55 (-0,4%)

STOXX Europe 600 454,40 (-0,2%)

DAX 15.126,08 (-0,2%)

CAC 40 7.082,01 (-0,2%)

FTSE 100 7.784,87 (+0,3%)

SMI 11.379,64 (+0,4%)

AEX 744,83 (-0,8%)

BEL 20 3.854,26 (-0,2%)

FTSE MIB 26.335,98 (-0,4%)

IBEX 35 9.049,30 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet, na verlies op maandag.

"De markt heeft een paar uitstekende weken gehad. Maar nu de Fed-vergadering dichterbij komt, zal er wat voorzichtigheid insluipen", zei Sema Shah van Principal Asset Management. "Powell zal waarschijnlijk benadrukken dat we nog niet aan het einde zijn."

De Federal Reserve komt woensdag met zijn rentebesluit. Volgens de CME FedWatch Tool rekent 99 procent van de analisten op een verhoging van 25 basispunten door de Fed en 1 procent gaat uit van een pas op de plaats woensdagavond.

Technologiereuzen Apple, Amazon.com, Meta Platforms en Alphabet maken deze week ook hun kwartaalresultaten bekend. Ook olieproducent Exxon Mobil, farmaciereus Merck, hamburgerketen McDonald's en bouwmachineproducent Caterpillar komen de komende dagen aan de beurt.

WTI-olie werd ruim 2 procent goedkoper. Woensdag praat de OPEC met zijn bondgenoten over de productie. Het gaat om een bijeenkomst van het technisch comité van OPEC+. Dat kan geen beleidsbeslissingen nemen dus er worden geen aanpassingen verwacht. De volgende bijeenkomst van de landen die deelnemen aan OPEC+ staat gepland voor juni.

Bedrijfsnieuws

Energiebedrijf Alliance Resource Partners gaat 40 procent meer dividend uitkeren. Het aandeel steeg maandag rond de 9 procent.

CN Energy wil nieuwe aandelen plaatsen. Het aandeel daalde liefst 73 procent.

GE Healthcare heeft in het vierde kwartaal minder winst behaald, maar rekent voor 2023 wel op meer winst dan in het voorgaande jaar. Het aandeel won ruim 2 procent.

Amazon.com bezorgt boodschappen alleen nog gratis als er voor minimaal 150 dollar wordt besteld. Het aandeel verloor ruim anderhalf procent.

Tesla daalde meer dan 6 procent. De sterke prijsverlagingen die de autofabrikant heeft aangekondigd leidt tot protesten van klanten, die enkele weken eerder duizenden dollars meer moesten betalen voor hun auto. Volgens CEO Elon Musk is de vraag sterk gestegen sinds de prijsverlaging. Berenberg verhoogde het advies voor het aandeel Tesla van Houden naar Kopen, omdat de zorgen over prijsverlagingen overdreven zouden zijn.

Ford besloot om de prijzen van zijn elektrische Mustang te verlagen. Het aandeel daalde zo'n 3 procent.

Alibaba sloot ruim 6 procent lager, nadat Chinese techaandelen vanochtend in Azië veel terrein prijs moesten geven.

Aandelen Johnson & Johnson leverden bijna 4 procent in. Een Amerikaanse rechtbank verwierp een plan van J&J om zijn talkpoedertak failliet te laten verklaren. Het bedrijf wacht 38.000 rechtszaken omdat zijn talkpoeder mogelijk kanker zou veroorzaken.

S&P 500 index 4.017,77 (-1,3%)

Dow Jones index 33.717,09 (-0,8%)

Nasdaq Composite 11.393,81 (-2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten dinsdag lager.

Nikkei 225 27.370,50 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.259,18(-0,3%)

Hang Seng 21.706,28 (-1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0837. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0849.

USD/JPY Yen 130,13

EUR/USD Euro 1,0837

EUR/JPY Yen 141,04

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - December (Jap)

00:50 Industriële productie - December (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Januari (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - December (NL)

07:30 Economische groei - Vierde kwartaal (Fra)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (Dld)

08:45 Inflatie - Januari vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Januari (Dld)

10:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (eur)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (VS)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - November (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 UBS - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 UniCredit - Cijfers vierde kwartaal (Ita)

07:30 KPN - Cijfers vierde kwartaal (NL)

13:00 Caterpillar - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers vierde kwartaal (VS)