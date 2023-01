Philips hoger na cijfers op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs verloor maandagochtend terrein. Kort na half elf daalde de AEX met 1,2 procent tot 741,86 punten. "De nieuwe handelsweek kan een zware worden", zo waarschuwde analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Drie centrale banken zullen zeer waarschijnlijk de rente verhogen deze week. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting met 25 basispunten, de Europese Centrale Bank en de Bank of England met 50 basispunten. Dit lijkt volgens de analist echter grotendeels ingeprijsd. Hij verwacht echter dat beleggers niet te veel risico zullen willen lopen zolang de rentebesluiten nog niet bekend zijn. De persconferenties volgend op de rentebesluiten kunnen "bijzonder interessant" zijn, aldus Bouhmidi. "Elke verklaring over de toekomstige richting van de centrale banken zal waarschijnlijk zorgvuldig worden geanalyseerd en gewogen." Analisten van Lynx wezen verder nog op data over het consumentenvertrouwen in de VS, die morgen verschijnen. "De vele ontslagen bij technologiebedrijven zoude zomaar eens een weerslag kunnen hebben op het consumentenvertrouwen", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0894. De olieprijzen daalden met 0,2 procent tot 79,50 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Philips 7,7 procent na rapportering van cijfers die volgens Jefferies en ING beter waren dan verwacht. Ook werd een nieuwe ontslagronde aangekondigd. Er gaan nog eens 6.000 mensen uit, nadat in oktober al werd aangekondigd dat er 4.000 banen zouden verdwijnen. Prosus verloor juist 6,0 procent, na een verlies van 7 procent voor Tencent in Hongkong, terwijl ook de halfgeleiders ASMl, ASMI en Besi met verliezen van ongeveer 3,5 tot 4,0 procent op de koersvorming wogen. In de AMX verloor AMG 5,1 procent en Alfen 3,5 procent. Just Eat Takeaway daalde met 2,7 procent. JDE Peet's was koploper met een magere winst van 0,1 procent. In de AScX won Forfarmers 0,8 procent. Vivoryon daalde 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.