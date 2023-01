Hennes & Mauritz ziet kwartaalresultaten onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst onder druk zien staan vanwege onder meer de ontwikkelingen rond Rusland. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van het Zweedse modebedrijf. De omzet steeg in het kwartaal tot en met 30 november 2022 nog wel met 10 procent naar 62,4 miljard Zweedse kroon, maar in lokale valuta gemeten bleef de omzet stabiel. Zonder Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland mee te rekenen steeg de omzet 11 procent en in lokale valuta 2 procent. Operationeel ging het voor de Zweden een stuk minder. Over de laatste drie maanden van het afgelopen boekjaar kwam het operationeel resultaat uit op 821 miljoen kroon tegen 6,3 miljard kroon een jaar eerder. De marge kwam uit op 1,3 procent tegen 11,0 procent over het vierde kwartaal van 2021. H&M wees op externe omstandigheden, eenmalige kosten en maatregelen om de efficiëntie te verhogen. Na belastingen resteerde er een verlies van 864 miljoen kroon tegen een winst van 4,6 miljard kroon een jaar eerder. Dividend Het bedrijf stelde vrijdag een dividend voor van 6,50 kroon per gewoon aandeel H&M, betaalbaar gesteld in twee termijnen. Gang van zaken na balansdatum Over de periode van 1 december 2022 tot en met 25 januari van dit jaar zag het bedrijf de omzet met 5 procent op jaarbasis oplopen. Zonder Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland mee te rekenen, steeg de omzet over deze periode met 9 procent. Bron: ABM Financial News

