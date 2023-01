AEX eindigt in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten, na meevallende economische cijfers en meer bedrijfsresultaten.

De AEX index sloot 0,8 procent hoger op 747,21 punten. de AMX won 0,9 procent en de AScX steeg 0,7 procent.

Een reeks positieve economische cijfers en diverse bedrijfresultaten uit de Verenigde Staten in de namiddag maakten geen indruk op het Damrak, dat in de ochtenduren al op deze niveaus koerste.



"De focus van beleggers ligt momenteel vol op de kwartaalcijfers", zei Justin Blekemolen van Lynx.

De Amerikaanse autofabrikant Tesla, die woensdag nabeurs meldde te willen blijven groeien dit jaar, opende donderdag 10 procent hoger. Het aandeel had dan ook wel veel terrein verloren in de afgelopen maanden.

"Beleggers moeten niet vergeten dat we ons nog bevinden in het hoge inflatietijdperk", aldus Blekemolen. "Hoe de ECB daar binnenkort op gaat reageren, blijft lastig in te schatten." De markt houdt volgens Lynx rekening met nog twee verhogingen van 50 basispunten. "Nu de Fed bijna haar rentedoelen heeft bereikt, is het nog maar de vraag of de ECB daarna haar havikachtige houding kan blijven voortzetten." Het volgende rentebesluit staat gepland op 2 februari.

De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, bleek in de namiddag uit een voorlopig cijfer van de overheid. Dat was iets sterker dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel nog een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal. De verwachting dat zwakke consumentenbestedingen een tegenvallend groeicijfer zouden opleveren, werd daarmee niet ingelost.

Ook de Amerikaanse arbeidsmarkt gaf geen waarschuwingssignaal. Er waren afgelopen week minder nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, namelijk 186.000, tegen 192.000 een week eerder. Er was juist een toename voorzien.

Verder bleken er meer nieuwbouwwoningen in de VS verkocht in december dan in november. De orders voor duurzame goederen stegen in december ook ruim twee keer sterker dan verwacht met 5,6 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0857. De euro was boven 1,09 gestegen, maar zakte weer wat terug na de meevallende economische cijfer uit de VS.

De olieprijzen stegen ruim 1 procent tot 81,17 dollar voor WTI-future en 87,13 dollar voor Brent-olie in maart.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen herstelde betaalbedrijf Adyen met een koerswinst van bijna 3 procent van een scherpe koersdaling een dag eerder.

De halfgeleiderfondsen ASMI en Besi wonnen 2,6 en 0,9 procent. Zij konden meeliften op goed ontvangen kwartaalcijfers van STMicroelectronic.

KPN en Ahold Delhaize sloten in het rood, net als verfbedrijf AkzoNobel. Sherwin-Willams, een Amerikaanse sectorgenoot van AkzoNobel, kwam met een teleurstellende outlook voor 2023 en dat werd afgestraft met een koersdaling van 9 procent.

In de AMX won maaltijdbezorger Just Eat Takeaway 3,4 procent.

Inpost steeg ook 3,2 procent. Koffiebedrijf JDE Peet's verloor juist 1,0 procent.

FlowTraders gaf 2 procent prijs. De flitshandelaar was gisteren nog een sterke stijger.

In de AScX werd Accsys 5 procent meer waard na de cijferrapportage voorbeurs. Edison sprak van een "prima" kwartaal.

Vastgoedfonds NSI sloot na cijfers vlak. Analisten bleken teleurgesteld in het uitblijven van een outlook voor heel 2023. "Dat zegt veel over het huidige onzekere klimaat", aldus Degroof Petercam.

Vrijdag volgen Signify en WDP met resultaten. De eerste leverde vandaag licht in, terwijl de tweede in het groen sloot.

Tussenstanden Wall Street

De S&P500 index stond rond sluitingstijd in Europa vlak en de Nasdaq steeg 0,4 procent.