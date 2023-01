Berenberg verhoogt koersdoel ASML van 615 naar 700 euro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 615,00 naar 700,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Tammy Qiu na de kwartaalcijfers van de Veldhovense grootmacht op woensdag. "De sterke omzet[verwachting] van ASML voor 2023 wijst erop dat de vraag naar EUV niet vertraagt. We verwachten dat die hoge vraag aanhoudt", aldus Qiu. Verder zei ASML volgens Qiu weinig over de eventuele impact van nieuwe exportregels voor China. Maar zij verwacht dat als die er komen, de impact marginaal zal zijn. Het aandeel ASML sloot woensdag 0,2 procent hoger op 617,10 euro. Bron: ABM Financial News

