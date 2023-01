Wall Street opent in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken woensdag met verlies van start te gaan. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 index 0,7 procent lager en die voor de Nasdaq zelfs 1,2 procent. "Wat de rally echt tot stilstand brengt, zijn de Amerikaanse bedrijfscijfers", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op de gemengde resultaten die dinsdag verschenen. Beleggers kunnen zich opmaken voor opnieuw een drukke cijferdag, nadat dinsdagavond Microsoft en Texas Instruments al met resultaten kwamen. Beide aandelen lijken met verlies aan de handelsdag te beginnen. Voorbeurs openen onder meer Abbott, Boeing en Kimberly-Clark de boeken. Nabeurs is het de beurt aan IBM en Tesla. Tesla liet al weten dat het in 2022 iets meer dan 1,3 miljoen exemplaren van de band liet rollen. De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Vanmiddag wordt nog bekend hoe groot de Amerikaanse olievoorraden zijn. Rond lunchtijd stijgt de olieprijs licht. De euro/dollar handelt op 1,0859. Volgens marktanalist Stefan Koopman van Rabobank wacht de markt vooral op de PCE-inflatie die vrijdagmiddag wordt gepubliceerd. Bedrijfsnieuws Microsoft stelde dinsdag nabeurs iets teleur met zijn omzetcijfer over het afgelopen kwartaal. Aanvankelijk reageerde de koers nog positief, maar na uitspraken van het bedrijf over de outlook, lijkt het aandeel 2,5 procent lager te openen. Vandaag heeft een groot aantal producten van Microsoft last van een storing. De kwestie zou wereldwijd spelen. Texas Instruments heeft in het vierde kwartaal de winst minder zien dalen dan verwacht. Voor het lopende kwartaal rekent Texas Instruments op een winst van 1,64 tot 1,90 dollar per aandeel, bij een omzet van 4,17 miljard tot 4,53 miljard dollar. Analisten zouden gemiddeld 1,86 dollar per aandeel verwachten, bij een omzet van 4,41 miljard dollar. Tesla heeft plannen om 3,6 miljard dollar te investeren in de uitbreiding van zijn gigafabriek in Nevada, waar momenteel batterijen en andere onderdelen worden geproduceerd voor elektrische voertuigen. Het aandeel opent vermoedelijk 1,5 procent lager. Slotstanden De S&P500 sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.016,95 punten. De Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 33.733,96, en technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 11.334,27 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.