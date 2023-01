Cijfers ASML overtuigen niet op rode beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 741,96 punten. "In afwachting van kwartaalcijfers van belangrijke bedrijven en het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag, wordt er wat winst genomen", ziet investment manager Simon Wiersma van ING. Wiersma wees op slecht ontvangen kwartaalcijfers van onder andere 3M. Ook Microsoft stond onder druk in de nabeurshandel, nadat de eerste koersreactie nog positief was. ING wees op de minder sterke vooruitzichten voor clouddiensten. "Wat de rally echt stokt, zijn de Amerikaanse bedrijfscijfers", vindt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op de gemengde resultaten die dinsdag verschenen. Vooral de Amerikaanse beurzen blijven hierdoor volgens Aslam binnen een krappe bandbreedte in afwachting van meer nieuws. Vandaag komen opnieuw grote namen met cijfers, waaronder Tesla, AT&T, IBM, en Boeing. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0886. In Duitsland bleek zojuist het ondernemersvertrouwen verder verbeterd.



De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ArcelorMittal 0,8 procent en Signify 0,5 procent. ASML koerste 0,8 procent lager na cijfers. De halfgeleidergigant uit Veldhoven heeft volgens analisten van Jefferies een iets beter dan verwacht vierde kwartaal achter de rug en denkt dit jaar met meer dan 25 procent te kunnen groeien. De verwachting voor heel 2023 is daarmee positiever dan Degroof Petercam had voorzien. Philips gaf 1,7 procent prijs. In de AMX won Air France-KLM 1,3 procent, na een sterke update van Easyjet. Just Eat Takeway verloor 1,6 procent, terwijl OCI 1,8 procent prijsgaf. JDE Peet's daalde met 2,4 procent, na een lichte koersdoelverlaging door Deutsche Bank, volgend op de tussentijdse update van het koffiebedrijf dinsdagmiddag. Onder de kleinere aandelen won Pharming 1,7 procent. Accsys maakte een koersval van 9,4 procent na een forse opleving op dinsdag zonder nieuws. Bron: ABM Financial News

