Hogere resultaten JDE Peet's

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in 2022 hogere resultaten behaald, in lijn met eerder afgegeven outlook, en boekt verder aanzienlijke vooruitgang met de groeistrategie die het bijna twee jaar geleden introduceerde. Dit meldde het koffiebedrijf met een notering op het Damrak dinsdagmiddag.

"Het bedrijf heeft met succes de groei in de VS en in opkomende markten versneld, en tegelijkertijd de capaciteiten en het concurrentievermogen in Digital Commerce en Single-Serve appliances versterkt", aldus JDE Peet's.

Ook op het vlak van duurzaamheid heeft JDE Peet's afgelopen jaar stappen gezet.

"Het bedrijf heeft de routekaart van initiatieven gedefinieerd die een nieuw engagement naar netto nul mogelijk zal maken, en een geïntegreerd nieuw koolstofboekhoudingsplatform gebouwd om de verwezenlijking van zijn ESG-doelstellingen te volgen en te versnellen", zei het dinsdag.

"Ik ben zeer tevreden met de vooruitgang die we hebben geboekt sinds we twee jaar geleden onze aangepaste strategie introduceerden," zei CEO Fabien Simon in een toelichting.

In 2022 behaalde JDE Peet's een 16,4 procent hogere omzet, met een autonome groei van 11,3 procent. De brutowinst steeg in het boekjaar met 3,3 procent, aldus het bedrijf.

De kosten stegen afgelopen jaar met 10,6 procent. JDE Peet's investeerde onder meer in de groei van het bedrijf. Het aangepaste EBIT-resultaat daalde mede daardoor in 2022 met 5,9 procent, of zelfs met 9,3 procent autonoom. De onderliggende winst per aandeel steeg naar 1,91 euro.

Verder had JDE Peet's afgelopen jaar een vrije kasstroom van meer dan 1,3 miljard euro. De schuldratio bedroeg 2,65.

Outlook

Voor 2023 rekent het bedrijf op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling op de middellange termijn van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBIT zal met een laag enkelcijferig percentage stijgen, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. Verder wil JDE Peet's het dividend stabiel houden.

De doelstellingen voor de middellange termijn blijven ongewijzigd en dus mikt de onderneming nog steeds op een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2023 autonoom zal groeien met 3 tot 5 procent.

Op 22 februari komt JDE Peet's met de definitieve resultaten over 2022. Het aandeel noteert dinsdagmiddag ruim 2 procent hoger.