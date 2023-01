JPMorgan verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het koersdoel voor Prosus met 15 procent verhoogd, van 88,00 naar 101,10 euro en handhaaft het Overwogen advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De consistente uitvoering van het opkoopprogramma heeft de korting op het aandeel verminderd. Prosus verkoopt aandelen Tencent en koopt eigen aandelen in, met exact dat doel. Dat kan meer waarde ontsluiten, volgens de analisten, met een waardegroei van 7 tot 8 procent per jaar, als de aandeleninkopen doorgaan in het huidige tempo. Beleggers lijken meer vertrouwen te krijgen in deze strategie, omdat de consistente boodschap steeds meer doorkomt, dat het bedrijf doorgaat op de ingeslagen weg. De korting op de onderliggende waarde van het aandeel Prosus zou dan dalen van 30 naar 20 procent. Voor het aandeel Naspers zien de analisten de korting afnemen van 40 naar 30 procent. Daarnaast zou Prosus dan moeten doorgaan met streven naar winstgevendheid van de ecommerce-activiteiten, waarschijnlijk zonder grote overnames meer te doen. Ook verdere inspanningen om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen zal waarschijnlijk tot een lagere korting leiden. Tenslotte kan een verbetering van het marktsentiment waarde laten kristalliseren en belangrijke bezittingen zoals iFood en OLX naar winstgevendheid brengen. De analisten erkennen dat het recente koersherstel van de aandelen van het Chinese Tencent, die de bulk van de onderliggende waarde van Prosus uitmaken, het optimisme van de bank over de afnemende korting kan bedreigen. Toch denken ze dat doorgaan met opkopen na drie jaar tijd een waardevermeerdering van 29 procent kan geven, wat een aantrekkelijk rendement is Het aandeel Prosus sloot woensdag op 75,30 euro. Bron: ABM Financial News

