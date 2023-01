Weer verlies voor Alcoa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa is het afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers geëindigd, terwijl de omzet ook beduidend lager uitviel. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent. In een toelichting sprak de fabrikant van moeilijke omstandigheden, met hogere grondstofprijzen en stijgende energiekosten. De omzet daalde op jaarbasis van 3,3 miljard dollar naar minder dan 2,7 miljard dollar. Dit leverde een nettoverlies op van 399 miljoen dollar. Dat is 30 miljoen dollar meer verlies dan in dezelfde periode vorig jaar, maar wel beduidend minder dan het verlies van 769 miljoen dollar in het derde kwartaal, toen de omzet uitkwam op 2,9 miljard dollar. Outlook Het concern verwacht dit jaar 2,5 tot 2,6 miljoen ton aan aluminium te verschepen, net als in 2022. Op een rode beurs daalde het aandeel Alcoa al met 2,6 procent in de reguliere handel en nabeurs ging daar nog eens 3,2 procent vanaf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.