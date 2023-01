Aandeelhouders ASR eens met fusie met Aegon Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR Nederland

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van ASR hebben dinsdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering ingestemd met de overname van de aandelen van Aegon Nederland en de samenvoeging van de twee bedrijven. Dat maakte ASR dinsdag bekend. De verzekeraar meldde tevens dat de raad van commissarissen van plan is om de benoemingstermijn van bestuursvoorzitter Jos Baeten te verlengen tot 2026, vanaf de afronding van de overname van de activiteiten van Aegon. Aandeelhouders gingen ermee akkoord dat Daniëlle Jansen Heijtmajer en Aegon-topman Lard Friese zullen worden toegevoegd aan de raad van commissarissen van ASR, nadat de overname zijn beslag heeft gekregen, voor een periode van vier jaar. De RvC zal hierdoor uitdijen van vijf naar zeven leden. Op de vergadering was 75 procent van het aandelenkapitaal aanwezig en de fusie met Aegon Nederland werd met 99,9 procent van de stemmen goedgekeurd. Bron: ABM Financial News

