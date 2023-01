Barclays negatief gestemd over ASMI en Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays is gestart van het volgen van de halfgeleidersector, wat resulteerde in verkoopadviezen voor ASM International en BE Semiconductor Industries. Dit bleek dinsdag uit het rapport van de Britse bank. Barclays zette een Onderwogen advies op zowel ASMI als Besi, met koersdoelen van respectievelijk 230,00 en 55,00 euro. ASML kreeg een Gelijkgewogen advies met een koersdoel van 680,00 euro. "We prefereren Infineon en STMicroelectronics", aldus analist Simon Coles. Die aandelen zijn aantrekkelijker gewaardeerd en hebben een betere blootstelling aan de eindmarkten. Beiden aandelen krijgen daarom een Overwogen advies. Voor ASMI en Besi vindt Coles de analistenconsensus "veel te hoog", terwijl de waarderingen ook stevig zijn. Coles ziet niet hoe deze twee Nederlandse halfgeleiderspecialisten het beter zullen doen dan de markt, die kampt met tegenwind. ASML is wellicht het best gepositioneerd met zijn EUV-technologie, aldus Coles, maar dit zit ook ruimschoots in de koers verwerkt. ASML is één van de duurste aandelen volgens de analist. Bron: ABM Financial News

