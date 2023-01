Berenberg verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor OCI verlaagd van 47,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Adrien Tamagno merkte op dat het aandeel met 30 procent is gedaald sinds Berenberg het aandeel van de kooplijst haalde in oktober vorig jaar. Het sentiment rond kunstmest blijft volgens Tamagno negatief en de analist denkt dat dit aanhoudt tot de bodem in zicht is voor grondstofprijzen en de vraag weer oploopt in aanloop naar de lente. Volgens Berenberg biedt OCI een "keurig" dividendrendement van circa 10,5 procent op basis van het nieuwe koersdoel, dankzij de sterke balans. Maar de stikstofprijzen hebben vermoedelijk gepiekt in 2022 en de investeringen in nieuwe projecten nemen toe. "Daarom zal er minder enthousiasme zijn voor het aandeel OCI dan in het afgelopen jaar, toen er sprake was van een enorm winstmomentum en speculatie over forse dividenden", aldus Tamagno. Het aandeel OCI sloot maandag 1,0 procent hoger op 31,16 euro. Bron: ABM Financial News

